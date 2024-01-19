Жирона – Севилья прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года
В матче 21-го тура испанской Ла Лиги Жирона примет на своем поле Севилью. В гости к лидеру турнирной таблицы приедет аутсайдер первенства, который пока не обезопасил себя от зоны вылета. Встреча пройдет 21 января 2024 года.
Жирона
На неделе команда обыграла Райо Вальекано в Кубке Испании со счетом 3:1 и все голы были забиты уже в первом тайме. Дублем в той встрече отметился Стуани.
Теперь Жироне предстоит сыграть в матче чемпионата против еще одной команды из Севильи и хозяева по-прежнему считаются фаворитом противостояния.
По итогам 20-ти сыгранных матчей Жирона идет на первом месте в турнирной таблице и опережает мадридский Реал на один балл, имея на игру больше. В минувшем туре команда сенсационно потеряла очки с последним местом турнирной таблицы Альмерией, сыграв в нулевую ничью.
Севилья
Эта команда идет на 17-й строчке турнирной таблицы и пока на один балл опережает зону вылета. Сезон складывается для Севильи просто ужасно, ведь они теряют очки с грандами и не набирают важные баллы с конкурентами по таблице.
В последних пяти матчах национального первенства Севилья потерпела четые поражения при одной победе, что говорит о некотором спаде в их игре.
Личные встречи
В последнем матче чемпионата Испании Жирона взяла верх 2:1 благодаря голам Эрреры и Гарсии.
Прогноз на матч Жирона — Севилья
Уверен в том, что в этой игре Жирона забьет и не один раз. При этом вряд ли хозяева поля смогут удержать свои ворота на замке. Поставлю на то, что обе команды забьют.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram