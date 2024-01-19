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Жирона – Севилья прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Жирона - Севилья прогноз
Жирона Жирона
Ла Лига Испания 21 янв 2024, 15:00 Жирона - Севилья
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Испания, Girona, Мунисипаль де Монтиливи
Севилья Севилья
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
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В матче 21-го тура испанской Ла Лиги Жирона примет на своем поле Севилью. В гости к лидеру турнирной таблицы приедет аутсайдер первенства, который пока не обезопасил себя от зоны вылета. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Жирона

На неделе команда обыграла Райо Вальекано в Кубке Испании со счетом 3:1 и все голы были забиты уже в первом тайме. Дублем в той встрече отметился Стуани.

Теперь Жироне предстоит сыграть в матче чемпионата против еще одной команды из Севильи и хозяева по-прежнему считаются фаворитом противостояния.

По итогам 20-ти сыгранных матчей Жирона идет на первом месте в турнирной таблице и опережает мадридский Реал на один балл, имея на игру больше. В минувшем туре команда сенсационно потеряла очки с последним местом турнирной таблицы Альмерией, сыграв в нулевую ничью.

Севилья

Эта команда идет на 17-й строчке турнирной таблицы и пока на один балл опережает зону вылета. Сезон складывается для Севильи просто ужасно, ведь они теряют очки с грандами и не набирают важные баллы с конкурентами по таблице.

В последних пяти матчах национального первенства Севилья потерпела четые поражения при одной победе, что говорит о некотором спаде в их игре.

Личные встречи

В последнем матче чемпионата Испании Жирона взяла верх 2:1 благодаря голам Эрреры и Гарсии.

Прогноз на матч Жирона — Севилья

Уверен в том, что в этой игре Жирона забьет и не один раз. При этом вряд ли хозяева поля смогут удержать свои ворота на замке. Поставлю на то, что обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
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