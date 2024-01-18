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Валенсия – Атлетик Бильбао прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Валенсия - Атлетик Бильбао прогноз
Валенсия Валенсия
Ла Лига Испания 20 янв 2024, 12:30 Валенсия - Атлетик Бильбао
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Испания, Valencia, Месталья
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.6
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В рамках 21 тура Примеры свою встречу проведут Валенсия – Атлетик Бильбао прогноз на матч которых составлен аналитиками нашего ресурса.

Валенсия

«Летучие мыши» не радовали стабильностью в этом сезоне, но серия из трех побед явно вдохновила футболистов и фанатов, теперь клуб на восьмом месте, а отставание от топ-6 составляет всего три очка. В последнем туре удалось уверенно обыграть на своем поле Кадис со счетом 4:1. Команда на этой неделе упустила возможность побиться в четвертьфинал Кубка Испании, так как уступили дома не самой страшной Сельте – 1:3.

Атлетик Бильбао

У басков пока все отлично, они тоже играли в Кубке Испании, где одолели в дерби Алавес и пробились в четвертьфинал турнира. Все хорошо и в Примере, там Атлетик третий, но Барса отстает по дополнительным показателям, имея игру в запасе, а Атлетико на расстоянии трех очков, но тоже провел на матч меньше.

У команды серия из четырех побед в чемпионате, в последнем туре удалось выиграть еще одно дерби, на этот раз у Реал Сосьедада – 2:1, дублем отметился нападающий Алекс Берегер.

История очных противостояний

Противостояние первого круга выдалось зрелищным и завершилось со счетом 2:2, Атлетик сравнял только на 90+7 минуте. В последних трех очных встречах стабильно забивалось по три гола.

Прогноз на матч Валенсия – Атлетик Бильбао

Команды сейчас на ходу, если брать результаты в чемпионате, небольшой перевес букмекеры отдают гостям, это объясняется боле высокой позицией в турнирной таблице. Битва наверняка пройдет на встречных курсах, у каждой из команд должны быть свои моменты. Букмекеры почему-то не верят в результативный футбол, а мы с этим не согласны, поэтому поставим на тотал больше 2 голов за рабочий коэффициент.

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Коэф.: 1.6
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