Сток Сити – Бирмингем прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

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В матче 28-го тура английского Чемпионшипа Сток Сити на арене Bet365 Stadium примет Бирмингем Сити. Обе команды застряли в середине таблицы, не претендуя на плей-офф, но и избегая опасной зоны вылета.

Сток Сити

На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблицы и на десять очков отрывается от зоны вылета. В последних пяти матчах команда ни разу не проиграла, добыв две победы при трех ничейных результатах.

Интересно, что от зоны плей-офф команда отстает всего на восемь баллов и если она продолжит набирать очки в каждом матче, то они все же смогут попасть в топ-6 турнирной таблицы.

Бирмингем

По итогам 27-ми сыгранных туров эта команда занимает 20-е место в турнирной таблице, однако имеет отрыв от зоны вылета в семь баллов. Примечательно, что в последних пяти матчах национального первенства Бирмингем ни разу не победил при двух поражениях и трех ничейных результатах.

Судя по всему, гости смогут сохранить прописку во втором дивизионе, однако они вряд ли смогут поднять даже в середину турнирной таблицы.

История противостояния

В 38 встречах Сток Сити побеждал Бирмингем 14 раз, а "Синие птицы" - 13. В прошлом сезоне команды сыграли вничью 1:1 на Bet365 Stadium. Последняя победа Сток Сити над Бирмингемом на своем поле датируется 2021 годом.

Прогноз на матч Сток Сити – Бирмингем

Последние матчи обоих соперников дают противоречивую картину. У Стока лишь в 3 из 10 игр было больше 2,5 голов, а у Бирмингема - в 6 из 10. Однако учитывая атакующий потенциал обеих команд и их желание набрать очки, можно рискнуть предположить, что голы все же будут.

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