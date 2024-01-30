Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.856 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В среду вечером в рамках 29 тура Чемпионшипа на арене "Хиллсборо" сыграют местный Шеффилд Уэнсдей и Уотфорд. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот поединок.

Шеффилд Уэнсдей

В прошлом сезоне Шеффилд Уэнсдей финишировал на третьей строчке в Лиге 1, а в плей-офф за повышение по очереди одолел Питерборо и Барнсли. Однако пока всё выглядит так, что закрепиться в Чемпионшип не получится. После 28 сыгранных туров "совы" занимают вторую строчку с конца турнирной таблицы, имея отставание от спасительного 21-го места в шесть очков. В двух предыдущих турах команда Данни Рёля проиграла на выезде Саутгемптону (0:4), а в родных стенах Ковентри – 1:2. В итоге небольшая светлая полоса из побед над Престоном и Халлом в Чемпионшипе и проходом Кардиффа в Кубке вновь оборвалась. На минувших выходных «совы» провели домашний кубковый матч против Ковентри, который завершился вничью 1:1. Теперь судьба путёвки решится в переигровке.

Уотфорд

В 2022 году «шершни» провалили сезон и свалились в Чемпионшип, где сразу же были записаны в фавориты. Да вот только подтвердить реноме не удалось и «Жёлтая армия» финишировала во второй десятке. Не лучше дела обстоят и в текущем сезоне при французе Валерьене Исмаэле. После 28-ми сыгранных поединков Уотфорд занимает только десятое место. В предыдущем туре Уотфорд на выезде сыграл вничью с Бристоль Сити (1:1). Эта победа стала для «шершней» первой в крайних четырёх поединках Чемпионшипа при трёх ничьих на данном отрезке. Так же, как и Шеффилд Уэнсдей команда Валерьена Исмаэля на выходных проводила кубковый матч. Домашний матч против Саутгемптона принёс ничью 1:1, так что здесь тоже стоит ждать переигровку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний матч этих команд на поле Уотфорда завершился победой хозяев со счётом 1:0

В пяти последних поединках Уотфорд трижды обыграл «сов» при двух ничейных результатах

В 4-х последних встречах этих команд лишь однажды было забито больше одного мяча

Шеффилд Уэнсдей – Уотфорд Прогноз

Букмекеры не могут выделить кого-то в этом противостоянии. Считаем, что ближе к успеху будут «шершни», демонстрирующие более уверенную игру. Наша ставка в этом матча «Уотфорд с форой (0)» с коэффициентом 1.95

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