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Салернитана - Рома прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Салернитана - Рома прогноз
Салернитана Салернитана
Серия А Италия 29 янв 2024, 14:45 Салернитана - Рома
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Италия, Salerno, Стадион Аречи
Рома Рома
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Рома
Коэф.: 1.65
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Закрывать программу 22-го тура чемпионата Италии будет матч в Салерно, где местная Салернитана сыграет с столичной Ромой. Экперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот поединок.

Салернитана

"Морские коньки" текущий сезон проводят из рук вон плохо и заслуженно занимают последнюю строчку в турнирной таблице Серии А. На счету Салернитаны всего две победы, одна из которых была добыта в концовке прошлого года над таким же неудачником в лице Вероны. После этого команда Филиппо Индзаги уступила в трёх играх кряду. И если неудачи в играх с Ювентусом и Наполи вполне объяснимы, то вот домашнее поражение от Дженоа в минувшее воскресенье вышло очень обидным. Забив на второй минуте благодаря точному удару Мартегани, "гранатовые" не смогли даже удержать ничейный результат, уступив со счётом 1:2.

Рома

Выездные поражения от Ювентуса и Милана в чемпионате, а также вылета из Кубка Италии от принципиального соперника в лице Лацио подвели итог пребыванию Жозе Моуринью на посту главного тренера столичной Ромы. Римляне, давно мечтающие о возвращении в Лигу чемпионов, сделали ставку на топового португальца. Однако запомнился Моуриньо лишь победой в Лиге Конференций и многочисленными скандалами. Подхватить "желто-красное" знамя поручено легендарному Де Росси. При нём на минувших выходных Рома взяла первые очки, обыграв дома Верону со счётом 2:1. В воротах аутсайдера расписались Лукаку и Пеллегрини. Эта победа позволила «волчице» сохранить восьмую строчку в турнирной таблице.

История очных противостояний

После возвращения в 2021 году в Серию А Салернитана трижды проиграла римлянам, пропустив семь мячей при одном забитом. Однако после этого последовали две результативные ничьи с одинаковым счётом 2:2.

Салернитана – Рома прогноз

Букмекеры верят в римлян и оценивают вероятность их победы коэффициентом 1.70. Стоит признать, что Де Росси очень повезло с календарём, который подарил ему двух аутсайдеров Серии А. С Вероной «желто-красные» проблем не испытали. Должны брать максимум очков и в понедельник вечером. Ставим на победу Ромы.

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Прогноз на матч Победа Рома
Коэф.: 1.65
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