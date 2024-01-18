Рома – Верона прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Рома Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 21-го тура итальянкой Серии А Рома на своем поле примет скромную Верону. Встреча пройдет на легендарной арене “Олимпико” 20 января 2024 года.

Рома

Римская команда перед этой встречей уволила главного тренера Жозе Моуринью. Официальным поводом стали неудовлетворительные результаты команды в этом сезоне, ведь после 20-ти сыгранных матчей волки идут всего на девятом месте турнирной таблицы.

В минувшем туре Рома проиграла Милану со счетом 1:3 и лишь ухудшила свое турнирное положение.

В последних пяти матчах чемпионата римляне добыли лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Верона

В минувшем туре эта скромная команда обыграла еще одного кандидата на понижение в классе – Эмполи. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Теперь Верона занимает 18-е место в турнирной таблице и отстает от спасительного 17-го места всего на один балл.

В последних пяти матчах чемпионата Верона добыла две победы при трех поражениях.

История противостояния

Гости не могут победить на выезде в Серии А уже 9 матчей подряд. Интересно, что римская команда выиграла 3 из 5 последних встреч, в то время как Верона побеждала 2 раза. Последняя встреча закончилась победой Вероны со счетом 2:1.

Прогноз на матч Рома — Верона

Римляне после смены тренера должны показывать другой футбол и начать свой победный ход. Верю в то, что они обыграют такого соперника. На победу римской команды букмекеры предлагают коэффициент 1,5.

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