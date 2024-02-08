Рома – Интер прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

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В 24-м туре Серии А состоится топ-матч между Интером и Ромой. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Рома

Рома занимает пятое место в Серии А, но команда заиграла значительно лучше после увольнения Жозе Моуринью и назначения на пост главного тренера легенды клуба Даниэле Де Росси. Под руководством молодого тренера “волки” выиграли три матча подряд: Верона (2:1), Салернитана (2:1) и Кальяри (4:0). Однако все эти соперники ведут борьбу за выживание. Матч против Интера станет первой серьезной проверкой для Де Росси.

Интер

Интер лидирует в Серии А, а в предыдущем туре одержал важнейшую победу над своим главным преследователем – Ювентусом (1:0). Теперь Интер опережает Ювентус на 4 очка и имеет одну игру в запасе. Команда Симоне Индзаги доминировала всю игру, но три очка ей принес автогол защитника туринцев Федерико Гатти. Интер не проигрывает уже 16 матчей Серии А подряд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Рома выиграла у Интера только 1 из последних 14 матчей

В текущем сезоне Интер переиграл Рому 1:0

В 215 матчах между этими командами преимущество по победам в пользу Интера – 96:62

Прогноз на матч Рома – Интер

С уходом Жозе Моуринью Рома стала играть более ярко, поэтому мы ставим на то, что в этом матче будет более 3 голов.



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