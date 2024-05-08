Реджана — Парма прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии В состоится поединок между Реджаной и Пармой. Встреча пройдет в Реджо-Эмилии в пятницу, 10 мая. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Реджана

Реджана, как и много итальянских команд в начале века пережила банкротство и возрождение, а в Серии А не играла с середины 90-х. Сейчас клуб только вернулся в Серию В, а его главным тренером является легендарный защитник Милана и Лацио Алессандро Неста. Под его руководством команда закрепилась во втором по значимости итальянском дивизионе и может строить планы на будущий сезон. Матч последнего тура против Пармы для Реджаны никакого турнирного значения уже не имеет.

Парма

Парма уже обеспечила себе не только возвращение в элиту, но и победу в Серии В. Спустя три года «крестоносцы» снова получили право соревноваться в Серии А, уверенно пройдя всю дистанцию текущего сезона. Интересно, что Парма проиграла всего четыре поединка, а весомый вклад в общий успех сделали Деннис Ман и Адриан Бенедичак. Несмотря на 65 забитых голов стоит отметить, что в команде отсутствует ярко выраженный бомбардир. В связи с этим, полагаю, что на летнем трансферном рынке можно ожидать активных поисков нового форварда.

Интересные факты и личные встречи

Реджана выиграла всего один раз в последних восьми домашних матчах.

Три предыдущих выездных матча Парма свела в ничью.

Реджана не побеждала Парму с 1994-го года, а в последних четырех играх даже не смогла забить.

Реджана — Парма Прогноз

Команды лишены мотивации, а поединок турнирной интриги. Не думаю, что в таком случае стоит ждать большого количества забитых голов. Моя ставка — тотал меньше 2.5.

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