Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

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В матче 21-го тура испанской Примеры мадридский Реал сыграет на своем поле против скромной Альмерии. В этом противостоянии сойдутся первая и последняя команды турнирной таблицы. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Реал Мадрид

На днях сливочные играли в Кубке Испании с Атлетико и в основное время встреча завершилась со счетом 2:2. В дополнительных таймах матрасники забили два гола и вышли в четвертьфинал. Таким образом, Реал выбыл из борьбы за один из трофеев.

В чемпионате у королевского клуба дела идут куда лучше и они по итогам этого тура могут стать единоличным лидером турнирной таблицы, если обыграют Альмерию, а Жирона оступится в своем матче.

У Реала 48 очков и отставание от Жироны в один балл, но при этом сливочные сыграли на матч меньше.

Альмерия

Это главное разочарование текущего сезона в Испании. Команда идет на последнем месте и уже мысленно готовится к вылету. Интересно, что в 20-ти матчах Альмерия ни разу не победила и их игра выглядит ужасно.

В минувшем туре они сенсационно отобрали очки у Жироны, которая ведет борьбу за чемпионство. Команда много пропускает, хотя в игре с той же Жироной смогла выстоять нулевую ничью.

Личные встречи

Последний матч Реал выиграл со счетом 3:1, а дубль на свой счет оформил Беллингем.

Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия

Ждем уверенную победу домашней команды, которая жаждет вырваться в лидеры турнирной таблицы. Ставлю на победу Реала с форой -2.

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