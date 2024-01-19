EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Реал Мадрид – Альмерия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Альмерия прогноз
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Испания 21 янв 2024, 10:15 Реал Мадрид - Альмерия
-
- : -
Испания, Madrid, Сантьяго Бернабеу
Альмерия Альмерия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.85
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче 21-го тура испанской Примеры мадридский Реал сыграет на своем поле против скромной Альмерии. В этом противостоянии сойдутся первая и последняя команды турнирной таблицы. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Реал Мадрид

На днях сливочные играли в Кубке Испании с Атлетико и в основное время встреча завершилась со счетом 2:2. В дополнительных таймах матрасники забили два гола и вышли в четвертьфинал. Таким образом, Реал выбыл из борьбы за один из трофеев.

В чемпионате у королевского клуба дела идут куда лучше и они по итогам этого тура могут стать единоличным лидером турнирной таблицы, если обыграют Альмерию, а Жирона оступится в своем матче.

У Реала 48 очков и отставание от Жироны в один балл, но при этом сливочные сыграли на матч меньше.

Альмерия

Это главное разочарование текущего сезона в Испании. Команда идет на последнем месте и уже мысленно готовится к вылету. Интересно, что в 20-ти матчах Альмерия ни разу не победила и их игра выглядит ужасно.

В минувшем туре они сенсационно отобрали очки у Жироны, которая ведет борьбу за чемпионство. Команда много пропускает, хотя в игре с той же Жироной смогла выстоять нулевую ничью.

Личные встречи

Последний матч Реал выиграл со счетом 3:1, а дубль на свой счет оформил Беллингем.

Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия

Ждем уверенную победу домашней команды, которая жаждет вырваться в лидеры турнирной таблицы. Ставлю на победу Реала с форой -2.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.85
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сампдория - Парма прогноз Серия B Италия Сегодня, 14:30 Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Сампдория Коэф.: 1.79 Парма Рекомендуем 22Bet
Бергац - Лион прогноз Кубок Франции Сегодня, 14:45 Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Бергац Коэф.: 1.55 Лион Сделать ставку 1xBet
Иордания - Южная Корея прогноз Кубок Азии 20 янв 2024, 06:30 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Иордания Коэф.: 1.6 Южная Корея Сделать ставку MelBet
Райо Вальекано - Лас-Пальмас прогноз Ла Лига Испания 20 янв 2024, 08:00 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Райо Вальекано Коэф.: 1.63 Лас-Пальмас Рекомендуем 1xBet
Алжир - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 20 янв 2024, 09:00 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Алжир Коэф.: 1.72 Буркина-Фасо Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года