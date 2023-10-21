Прогноз на матч Жирона — Альмерия 22 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В следующем туре чемпионата Испании состоится встреча между "Жироной" и "Альмерией". Хозяева поля остаются в тройке лидеров, в то время как гости идут на последней строчке турнирной таблицы.

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“Жирона”

В прошлом чемпионате команда заняла 10-е место и в новой кампании показывает отличные результаты, хотя зачастую она находится в группе коллективов, ведущих борьбу за выживание.

После девяти туров они занимают второе место, уступая только мадридскому "Реалу" и опережая "Барселону". От лидеров они отстают на два очка и на один балл опережают каталонцев.

Игра “Жироны” в новом сезоне радует глаз - команда много забивает и мало пропускает, а до матча с “Реалом” они и вовсе были лидерами турнирной таблицы.

Нет сомнений в том, что по итогам первенства “Жирона” останется в верхней части турнирной таблицы и в новом сезоне будет представлять свою страну в еврокубках.

“Альмерия”

Гости, судя по всему, не провели работу над ошибками по итогам прошлого сезона, в котором они заняли 17-е место и едва избежали вылета в Сегунду.

В текущем сезоне они занимают последнее место и отстают от конкурентов.

В девяти матчах "красно-белые" набрали всего три очка и уступают даже ближайшим соперникам на три пункта. От спасительной 17-й строчке турнирной таблицы их отрыв уже составляет пять очков. Гости выглядят безнадежно.

Прогноз на матч "Жирона" - “Альмерия”

Интересно, что "Жирона" выиграла 7 из последних 8-ми матчей. В целом же команда играет очень осторожно, хотя и громит соперников, особенно на своем поле. Мне кажется, что гости, несмотря на положение в турнирной таблице, смогут дать бой. Буду ставить на тотал меньше 3.5 гола по коэффициенту 1.61.

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