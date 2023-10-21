Прогноз на матч Жирона — Альмерия 22 октября 2023 года
В следующем туре чемпионата Испании состоится встреча между "Жироной" и "Альмерией". Хозяева поля остаются в тройке лидеров, в то время как гости идут на последней строчке турнирной таблицы.
Читайте: Прогноз на матч Цинциннати — Атланта 22 октября 2023 года
“Жирона”
В прошлом чемпионате команда заняла 10-е место и в новой кампании показывает отличные результаты, хотя зачастую она находится в группе коллективов, ведущих борьбу за выживание.
После девяти туров они занимают второе место, уступая только мадридскому "Реалу" и опережая "Барселону". От лидеров они отстают на два очка и на один балл опережают каталонцев.
Игра “Жироны” в новом сезоне радует глаз - команда много забивает и мало пропускает, а до матча с “Реалом” они и вовсе были лидерами турнирной таблицы.
Нет сомнений в том, что по итогам первенства “Жирона” останется в верхней части турнирной таблицы и в новом сезоне будет представлять свою страну в еврокубках.
“Альмерия”
Гости, судя по всему, не провели работу над ошибками по итогам прошлого сезона, в котором они заняли 17-е место и едва избежали вылета в Сегунду.
В текущем сезоне они занимают последнее место и отстают от конкурентов.
В девяти матчах "красно-белые" набрали всего три очка и уступают даже ближайшим соперникам на три пункта. От спасительной 17-й строчке турнирной таблицы их отрыв уже составляет пять очков. Гости выглядят безнадежно.
Прогноз на матч "Жирона" - “Альмерия”
Интересно, что "Жирона" выиграла 7 из последних 8-ми матчей. В целом же команда играет очень осторожно, хотя и громит соперников, особенно на своем поле. Мне кажется, что гости, несмотря на положение в турнирной таблице, смогут дать бой. Буду ставить на тотал меньше 3.5 гола по коэффициенту 1.61.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram