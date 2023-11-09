Прогноз на матч Ювентус — Кальяри 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура итальянской Серии А состоится матч между Ювентусом и Кальяри. Встреча пройдет на Альянц Стэдиуме в Турине 11 ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по центральноевропейскому времени.

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Ювентус

Туринский клуб сейчас занимает второе место в турнирной таблице и имеет в своем активе 26 очков. От лидирующего Интера они отстают всего на два очка.

Юве в этом сезоне играет в достаточно прагматичный футбол и это дает результат. Команда на футбольном поле показывает ровно столько, сколько нужно для победы. Иногда, конечно же, не обходится без везения.

В целом же, стоит отметить, что Ювентус наконец-то вернулся в борьбу за «скудетто».

Кальяри

На старте нового чемпионата «островитянам» тяжело давались набраные очки. Команда провально стартовала, однако в последних трех матчах взяла 7 баллов, за счет чего покинула зону вылета.

Сложный этап в календаре уже пройден, а также восстановился после травмы лидер команды Лападула. Кстати, он уже успел забить выйдя на замену в кубковом матче с Удинезе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Юве не пропускает шесть матчей подряд, но забивает тоже достаточно мало.

В последних пяти матчах с участием Кальяри играла ставка «обе забьют».

Ювентус дома победил Кальяри в последних шести поединках, пропустив при этом всего один гол.

Прогноз

Несмотря на удачные результаты в последнее время, не думаю, что Кальяри сейчас способен побороться с Ювентусом за очки. Думаю Юве добьется победы в один-два мяча и поставлю на Тотал Меньше 3.

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