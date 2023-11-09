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Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл 11 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Борнмут - Ньюкасл прогноз
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия 11 ноя 2023, 12:30 Борнмут - Ньюкасл
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Англия, Bournemouth, Виталити
Ньюкасл Ньюкасл
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
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В рамках 12-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между Борнмутом и Ньюкаслом. Встреча пройдет на Виталити Стэдиум в субботу, 11 ноября. Начало игры запланировано на 18:30 по центральноевропейскому времени.

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Борнмут

У Борнмута далеко не лучший старт в новом сезоне. Да и прошлый сезон выдался для команды чем-то ужасным, так как они спаслись от вылета лишь в последнем туре.

Сейчас команда переживает серию тяжелых матчей в календаре. В прошлых двух турах Борнмут встречался с Ливерпулем и Ман Сити, а теперь предстоит игра с Ньюкаслом.

Плохая результаты и трудный календарь привели к тому, что Борнмут опустился на 18-е место в таблице и находится в зоне вылета.

Ньюкасл

Провальная игра «сорок» на старте нового сезона дорого им обошлась, так как они до сих пор не смогли догнать команды топ-четверки.

При этом в последних пяти матчах национального первенства они сумели набрать ход и добыли 11 очков. К слову, в Лиге чемпионов показатели не лучше. Там Ньюкасл разместился на последней строчке в своей группе. Посреди недели подопечные Эдди Хау ничего не смогли показать в Дортмунде, без шансов уступив Боруссии.

Стоит реально оценивать ситуацию и понимать, что Ньюкаслу будет очень сложно ворваться в топ-4, так как в этом сезоне там очень большая конкуренция.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Борнмут пропускает в шести матчах кряду.
  • В рамках Премьер Лиги Ньюкасл не проигрывает уже в семи встречах подряд.
  • Борнмут никогда не побеждал «сорок» в матчах Премьер Лиги.

Прогноз

Несмотря на большое количество поражений, Борнмут достаточно много забивает. Команда отличалась забитыми голами в последних четырех играх, включая матчи против Сити и Ливерпуля. Есть подозрения, что и в этом поединке Борнмут сумеет забить. Поэтому ставить буду на «обе забьют».

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
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