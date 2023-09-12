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Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Премьер-лига Англия 16 сен 2023, 07:30 Вулверхэмптон - Ливерпуль
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- : -
Англия, Wolverhampton, Молинью
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.65
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16 сентября 2023 года состоится матч между командами "Вулверхэмптон" и "Ливерпуль". Команды сыграют в рамках пятого тура чемпионата Англии. Фаворитом противостояния выглядит "Ливерпуль", который начал новый сезон отлично и готов бороться за титул.

"Вулверхэмптон"

Команду продолжает лихорадить еще с прошлого сезона. Несмотря на большие траты на новых футболистов, минувшую кампанию “волки” откровенно провалили, после чего от них ушло несколько ключевых футболистов.

В новом сезоне “Вулверхэмптон” добыл всего одну победу в четырех матчах. Они проиграли три матча подряд и такой старт нельзя назвать удачным.

После четырех сыгранных матчей в активе команды лишь три очка и все говорит о том, что в новом сезоне “волки” снова будут вести борьбу за выживание. Сейчас они расположились на 15-й сточке турнирной таблицы, опережая зону вылета лишь на два балла.

“Ливерпуль”

У фанатов этой команды есть повод для того, чтобы строить большие планы на новый сезон. Сыграв вничью с "Челси" в стартовом матче, “красные” после этого одержали три победы подряд и сейчас они идут на втором месте.

В четырех играх нового турнира “Ливерпуль" забил девять голов.

Судя по всему, подопечные Юргена Клоппа станут настоящими претендентами на титул и навяжут борьбу единоличному фавориту турнира “Манчестер Сити”.

Интересные факты о матче:

"Ливерпуль" не знает поражений вот уже 15 матчей подряд. Интересно, что в своих последних трех матчах “красные” забивали минимум два гола.

Прогноз на игру:

Букмекеры не сомневаются в том, что "Ливерпуль" имеет больше шансов на победу. Я соглашусь с их мнением и поставлю на фору гостевой команды -1 с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.65
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