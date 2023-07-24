Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

27 июля на "де Гролш Весте" (Энсхеде) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Твенте" сыграет против "Хаммарбю". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

"Твенте"

Команда сезон 2018/2019 провела во 2-м дивизионе страны. Но в целом она по праву считается пусть и не грандом голландского футбола, но крепким середняком, еще и способным периодически "выстреливать", как в 2009-2011. На тот отрезок пришлось единственное чемпионство "Гордости Востока", пара "серебряных" медалей да 2 выхода в финал кубка Нидерландов, с победой там в 2011-м. Сейчас такое повторить не получается, но вот уже дважды подопечные Рона Янса финишируют в топ-5 Эредивизии, в итоге добывая право выступать на евроарене. Год назад не повезло: представитель Нидерландов прошел "Чукарички", но потом напоролся на "Фиорентину", в итоге уступив ей минимально: 1-2 в гостях, 0-0 дома. Сейчас не будет Черны - чех, который провел наконец-то сильный сезон (14 голов при 13 передачах, продан в "Вольфсбург"). Воспитанника "Аякса", похоже, попытаются заменить перебравшиеся из того же Амстердама Унювар и Регеер, но посмотрим, как получится - оба еще очень молоды.

"Хаммарбю" Клуб в последние годы периодически показывает неплохие результаты. Особняком, конечно, стоит победа в кубке Швеции в 2021-м году. Но и 3-е место прошлого розыгрыша Аллсвенскан вполне может "Байен" заносить себе в актив, ведь за всю историю выступлений только трижды он был выше, а чемпионство-2001 так и остается единственным. В новом цикле подопечные Марти Сифуэнтеса начинали откровенно неважно, с 3-х побед при 5 поражениях в 12 стартовых турах. Но с июня начали активно набирать очки, исправляя, насколько возможно. ситуацию. Впрочем, в крайнем туре были 0-1 с "Броммапойкарной", после которого снова откатились в нижнюю часть таблицы чемпионата. Статистика личных встреч Шведы впервые приедут в Энсхеде. Прогноз Букмекерские конторы считают, что голландцы все решат уже дома. Ставим на победу хозяев арены при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,82).

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