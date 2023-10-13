Прогноз на матч Турция — Латвия 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Турции и Латвии. Матч состоится на Эни Адана Стэдиум в воскресенье, 15 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Турция

Квалификационный турнир уже на финишной прямой и турецкая команда является одним из лидеров своей группы. Турки в третий раз подряд могут сыграть на Чемпионате Европы. Лучшим результатом является третье место на Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.

Единственное поражение команда Турции потерпела в игре против Хорватии, которая пока сыграла пять матчей и идет на втором месте. Ничья в этом матче почти наверняка гарантирует туркам выход на Евро.

Латвия

Сборная после очень долгой паузы (все помнят о том, что удалось сыграть разок на чемпионате Европы, в 2004-м году, но это было почти два десятилетия назад) смогла что-то показать. Прошлый календарный год принес сначала победу в группе Лиги Наций, а потом - и в Балтийском кубке. Но это на уровне примерно таких же слабых команд.

Начался традиционный отбор, и подопечные Дайниса Казакевичса пока так и не зацепились хотя бы за ничью. Пару раз были близки, особенно с турками, когда сравнивали счет на 4-й добавленной минуте - но «янычары» успели забить победный гол. Хорватия таких шансов не оставляла, наоборот, на кураже смогли забить 5 безответных мячей. А на днях латыши добыли первые очки в отборе, обыграв команду Армении.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Турция из последних восьми домашних матчей проиграла лишь один.

Латвия в гостях проиграла последние четыре игры.

Между собой команды сыграли восемь матчей, в которых турки не сумели забить лишь раз, а латыши забивали во всех играх.

Прогноз

Думаю, что команды покажут интересный атакующий футбол. Учитывая все вышеперечисленные факты, ставить буду на Тотал Больше 3.

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