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Прогноз на матч Тоттенхэм - Ливерпуль 30 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Тоттенхэм - Ливерпуль прогноз
Тоттенхэм Тоттенхэм
Премьер-лига Англия 30 сен 2023, 12:30 Тоттенхэм - Ливерпуль
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Англия, London, Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+0.5)
Коэф.: 1.74
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В рамках седьмого тура Английской Премьер Лиги нас ждет очередной суперматч. Тоттенхэм в воскресенье будет принимать в Лондоне Ливерпуль. Начало встречи запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Тоттенхэм

Команда под руководством нового тренера Анге Постекоглу показывает яркий атакующий футбол. В сердцах болельщиков вновь расцветают надежды на трофей. Пока не понятно как на игре команды сказалась потеря Харри Кейна, которого летом продали в Баварию. Лидерские функции на себя взял кореец Сон Хын Мин, а также стал новым капитаном команды. Довольно быстро адаптировался в новом для себя коллективе и новичок Джеймс Мэддисон, которого «шпоры» купили у Лестера.

Игру Тоттенхэма пока можно оценивать исключительно с положительной стороны. Команда уверенно выступает в Премьер Лиге, где пока не знает поражений. Из Кубка Английской Лиги клуб уже вылетел, а из-за занятого восьмого места в минувшем сезоне, в еврокубках Тоттенхэм участия не принимает. Это дает возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве.

Ливерпуль

«Красные» тоже могут отнести себе в актив начало нового сезона. Ливерпуль может пока не показывает своей привычной сверхатакующей игры, но очки почти не теряет. Команда лишь однажды сыграла вничью (матч против Челси), а все остальные матчи закончились победами подопечных Юргена Клоппа. Ливерпуль забивает во всех без исключения матчах этого сезона.

Понятно, что на адаптацию новичков надо время, но результат от немецкого тренера требуют здесь и сейчас. И пока новые футболисты притираются друг к другу, наставник его дает. Со временем, думаю, Ливерпуль заиграет еще сильнее.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ливерпуль во всех турнирах имеет уже семь побед подряд, а проигрывала команда еще в начале апреля в матче с Манчестер Сити. В последних пяти матчах «красные» забивают по три мяча.

«Шпоры» тоже на ходу, но периодически дома уступают, особенно Ливерпулю. Последний раз на своем поле Тоттенхэм побеждал мерсисайдцев еще в 2017 году.

Прогноз

Сейчас команды примерно в равных игровых кондициях. Несмотря на то, что букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям, я думаю, что Тоттенхэм победит с форой +0.5.

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Прогноз на матч П1(+0.5)
Коэф.: 1.74
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