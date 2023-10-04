Прогноз на матч Страсбур — Нант 6 октября 2023 года

Прогноз на матч Ничья Коэф.: 3.38 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках восьмого тура французской Лиги 1 Страсбур будет принимать Нант. Матч пройдет Стад де ла Мено 6 октября. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Страсбур

В своей истории клуб добивался значительных успехов. В списке достижений есть одна победа в чемпионате Франции и три Кубка страны. Также стоит отметить, что Страсбур не так давно пережил ссылку на аматорский уровень и вернулся в элиту относительно недавно.

После возвращения лучшим результатом стало 6 место в сезоне 2021/2022. Летом этого года консорциум BlueCo, который также владеет Челси, выкупил основной пакет акций клуба, чем вселил надежду в сердца болельщиков на что-то большее.

Новый сезон Страсбур начал неплохо и сейчас занимает восьмую строчку. Отставание от лидера всего 4 очка.

Нант

Нант — восьмикратный чемпион Франции. На стыке веков команда предыдущий раз становилась чемпионом, а вот победа в национальном Кубке еще свежа в памяти. В последних двух розыгрышах Нант непременно участвовал в финале (с переменным успехом).

Минувший сезон Нант закончил над зоной вылета, набрав лишь на одно очко больше, чем покинувший Лигу 1 Осер. Старт новой кампании выглядит довольно неплохим. Нант пока 13-й, но команды в таблице идут очень плотно (лидера чемпионата от зоны вылета отделяют всего 8 баллов).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Страсбур дома проиграл лишь один раз в последних шести матчах.

Нант в гостях выиграл лишь один матч из последних 12-ти. Зато команда забивает уже на протяжении пяти игр кряду.

В личных встречах зафиксировано всего 2 ничьи в предыдущих 18-ти играх.

Прогноз

Фаворитом выглядят хозяева, но Нант тоже придет за очками и сумеет дать бой Страсбуру. Логичным исходом считаю ничью.

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