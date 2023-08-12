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Прогноз на матч Штурм - ПСВ 15 августа 2023 года

Прогноз на матч Штурм - ПСВ 15 августа 2023 года
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.63
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15 августа на "Меркур-Арена" (Грац) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Штурм" встретится с ПСВ. Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

"Штурм"

Клуб неоднократно становился чемпионом Австрии. Вот только сейчас на национальной арене безоговорочно доминирует "Ред Булл" (Зальцбург). При наличии такого фаворита, "черные" смогли, пожалуй, выжать максимум возможного, уже дважды кряду став 2-ми в местной Бундеслиге (весной прибавив еще и очередной кубок). Что не получается у Кристиана Ильцера и его подопечных, это удачно проявить себя в квалификации Лиги чемпионов. Год назад австрийцы проиграли первому же противнику, киевскому "Динамо" - но там дома после гостевых 0-1 переводили в овертайм, сдувшись уже там. На этот раз в Эйндховене последовал разгром, из-за которого сейчас прием голландцев в Граце превращается фактически в формальность. Хотя, конечно, нужно попытаться порадовать болельщиков хотя бы номинальным реваншем.

ПСВ

Команда тоже в последние годы становятся вице-чемпионом Нидерландов - сначала "под" "Аяксом", а в прошлом сезоне пропустив на 1-е место "Фейеноорд". Очевидно, это заставило поставить крест на тренерской карьере ван Нистелроя на посту "крестьян". Рууд ушел еще до развязки Эредивизии, и кубок брали уже без него. На пост пригласили Петера Боса, специалиста с противоречивой репутацией, но опытного и, во времена работы в Амстердаме, успешного. На новом месте стартовал он успешно, сначала обыграв 1-0 "Фейеноорд" в Суперкубке (так, впрочем, год назад с "аяксидами" начинал и его предшественник), а потом разгромив "Штурм". Причем уже к 32-й минуте Де Йонг забили уже трижды, правда, потом пропустив разок в ответ. Но в середине 2-го тайма Сангаре вернул разгромную разницу, доведя до 4-1.

Статистика личных встреч

Пока что ПСВ продолжает тенденцию побед над "Штурмом". 2 года назад, в 2021-м, в Лиге Европы было оформлено 4-1 и 2-0 в пользу голландцев.

Прогноз

Букмекеры не верят в камбэк "Штурма". ПСВ сильнее и должен снова побеждать - ставим на голландцев при форе "0" (коэффициент - 1,63).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.63
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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