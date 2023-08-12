ПСВ

Команда тоже в последние годы становятся вице-чемпионом Нидерландов - сначала "под" "Аяксом", а в прошлом сезоне пропустив на 1-е место "Фейеноорд". Очевидно, это заставило поставить крест на тренерской карьере ван Нистелроя на посту "крестьян". Рууд ушел еще до развязки Эредивизии, и кубок брали уже без него. На пост пригласили Петера Боса, специалиста с противоречивой репутацией, но опытного и, во времена работы в Амстердаме, успешного. На новом месте стартовал он успешно, сначала обыграв 1-0 "Фейеноорд" в Суперкубке (так, впрочем, год назад с "аяксидами" начинал и его предшественник), а потом разгромив "Штурм". Причем уже к 32-й минуте Де Йонг забили уже трижды, правда, потом пропустив разок в ответ. Но в середине 2-го тайма Сангаре вернул разгромную разницу, доведя до 4-1.

Статистика личных встреч

Пока что ПСВ продолжает тенденцию побед над "Штурмом". 2 года назад, в 2021-м, в Лиге Европы было оформлено 4-1 и 2-0 в пользу голландцев.

Прогноз

Букмекеры не верят в камбэк "Штурма". ПСВ сильнее и должен снова побеждать - ставим на голландцев при форе "0" (коэффициент - 1,63).