Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.16 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В четверг 21 сентября в 17:45 по среднеевропейскому времени на «Стадионе Шериф» в Тирасполе состоится матч первого тура группыG Лиги Европы где молдавский Шериф примет у себя итальянскую Рому.

Шериф

Шериф единственный клуб из Молдовы участвовавший в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Осы» 21 раз побеждали в чемпионате Молдовы, двенадцать раз забирали Кубок страны и семь раз суперкубок. Впервые пробиться в групповой этап еврокубка, а именно Лигу Европы, молдаване сумели в сезоне 2010/11, но заняла там последнее место. Далее были сезоны 2013/14 и 2017/18 где команда занимала третью строчку в группе. Но вершиной успеха клуба на евроарене было участие в Лиге чемпионов сезона 2021/22, где команда так же заняла третье место в группе уступив лидерство Реал Мадриду и Интеру, но сенсацией была победа молдаван над мадридским Реалом (2:1).

В прошлом сезоне Шериф занял первое место в Национальном дивизионе Молдовы и попал в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где в домашнем матче разгромил белорусский БАТЭ (5:2), а на выезде удержал ничью (2:2). В следующем этапе отбора «Осы» встречались с фарерским КИ Клаксвик и после выездной ничьи (1:1) сумели победить в Тирасполе (2:1).

На данный момент в Национальном дивизионе Молдовы Шериф располагается на втором месте имея в своем активе двенадцать очков за четыре победы в пяти матчах. В этом сезоне «Осы» побеждали Петрокуб (1:0), Спарту Селемет (2:0), Буюкань (5:0) и Флорешть (5:1), но также один матч проиграли Милсами (0:2), которые ныне лидируют в чемпионате.

Рома

Прошлогодний финалист Лиги Европы более известен, чем его соперник на мировой арене. Клуб из Рима трижды становился чемпионом Италии, девять раз завоевывал Кубок и дважды Суперкубок страны. В 2021 году, когда у руля команды стал Жозе Моуринью римляне победили в Лиге Конференций сезона 2021/22 и дошли до финала Лиги Европы предыдущего сезона, но проиграли Севилье в серии пенальти.

В прошлом сезоне Рома заняла шестую строчку турнирной таблицы и получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Но пока на старте текущего сезона в Серии А Рома показывает не самые утешительные результаты. После четырех туров у «волков» всего лишь одна победа и одна ничья, а четыре очка позволяют им расположиться аж на 12 позиции. В первом туре римляне сыграли в ничью с Салернитаной (2:2), далее было два поражения от Вероны и Милана с одинаковым счетом (2:1), а в последнем туре в воскресенье «волки» отыгрались на Эмполи забив им семь голов и впервые в этом сезоне оставив свои ворота сухими.

Рома заметно усилила свою команду благодаря трансферам в этом году, подписав Лукаку из Челси, Паредеса и Санчеша из ПСЖ, Аюра из Лиона и других.

Факты о матче и статистика личных встреч

Между собой клубы еще не играли. В розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2021/22 Шериф уже попадал в группу с итальянским клубом, это был миланский Интер и тогда «нераззури» дважды одержали победу со счетом 3:1. Для Ромы это будет первый опыт игры с молдавскими клубами.

В матче за Шериф точно не сыграет нападающий Абу Уаттара из-за травмы ноги, а Роме из-за различных травм не смогут помочь нападающий Тамми Эбрахам, полузащитник Мараш Кумбулла и защитники Лоренцо Пеллегрини и Крис Смоллинг.

Прогноз на матч

Шериф уже доказывал, что умеет забивать грандам европейского футбола, а у Ромы как раз защита последнее время работает не очень хорошо, поэтому считаю, что молдаване вполне способны забить минимум один гол сопернику, но и «волки» будут вырывать победу и моя ставка на обе забьют – да за 2,16.

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