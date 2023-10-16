EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года

Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Сербия - Черногория прогноз
Сербия Сербия
Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Сербия - Черногория
-
- : -
Международные, Belgrade, Stadion Rajko Mitic
Черногория Черногория
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы 17.10.2023 года состоится матч между Сербией и Черногорией. Обе команды имеют равные шансы на второе место.

Сербия

Сборная Сербии упустила возможность бороться за первое место после поражения от Венгрии. Второе место теперь под вопросом для сербов, поскольку Черногория, идущая на третьем месте, отстает всего на два пункта, но имеет одну игру в запасе.

Сербы рассчитывают на успех, так как в случае неудачи они по факту останутся за бортом предстоящего европейского первенства.

Черногория

Черногория не участвовала в предыдущем туре, поэтому они будут выходить на этот матч отдохнувшими. У них есть возможность сократить отставание и бороться за второе место. В их последнем матче они встретятся со сборной Венгрии, которой уже может быть не так интересен результат игры, если они уже обеспечили себе первое место.

Черногорцы выглядят крайне неплохо и они сохраняют прекрасные шансы на выход из группы. Для этого им нужно набрать максимум очков в оставшихся матчах. Стоит учитывать, что у них есть игра в запасе.

Прогноз на матч Сербия - Черногория 17.10.2023

Команды не балуют поклонников результативным футболом. Зачастую игры с участием этих сборных проходят с минимумом забитых мячей.

Учитывая важность матча для обеих команд и их мотивацию, мы ожидаем, что игра будет довольно рациональной с фокусом на обороне. Берем тотал менее 2.5 голов по коэффициенту 1.95.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 12:00 Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Финляндия Коэф.: 1.67 Казахстан Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Мальта Коэф.: 2.02 Украина Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года Англия Коэф.: 1.66 Италия Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Северная Ирландия Коэф.: 1.6 Словения Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Чемпионат Европы 17 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Сан-Марино Коэф.: 1.57 Дания Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 СРОЧНО. Матч Бельгия - Швеция остановлен. В Брюсселе неизвестный убил двух болельщиков гостей Новости футбола Сегодня, 16:54 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура Новости футбола Сегодня, 16:53 Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар Новости футбола Сегодня, 16:42 Евро-2024. Португалия с дублем Роналду уничтожила Боснию, победа словаков Новости футбола Сегодня, 16:17 ВИДЕО. Теракт в Брюсселе. Член ИГИЛ убил фанатов Швеции во время матча Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 15:52 Роналду забил 40-й гол в 2023 году Новости футбола Сегодня, 15:49 Успешная апелляция Реала. Начо теперь может сыграть в Эль Класико Новости футбола Сегодня, 15:17 Кепа пытается уговорить Реал Мадрид выкупить его из Челси Новости футбола Сегодня, 14:45 Капитан и ключевой защитник Ювентуса получил травму Новости футбола Сегодня, 14:15 Игрока Кордобы нашли мертвым на железной дороге
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Венесуэла — Чили 18 октября 2023 года Футбол 17 окт 2023 Прогноз на матч Парагвай — Боливия 18 октября 2023 года