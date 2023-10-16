Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы 17.10.2023 года состоится матч между Сербией и Черногорией. Обе команды имеют равные шансы на второе место.

Сербия

Сборная Сербии упустила возможность бороться за первое место после поражения от Венгрии. Второе место теперь под вопросом для сербов, поскольку Черногория, идущая на третьем месте, отстает всего на два пункта, но имеет одну игру в запасе.

Сербы рассчитывают на успех, так как в случае неудачи они по факту останутся за бортом предстоящего европейского первенства.

Черногория

Черногория не участвовала в предыдущем туре, поэтому они будут выходить на этот матч отдохнувшими. У них есть возможность сократить отставание и бороться за второе место. В их последнем матче они встретятся со сборной Венгрии, которой уже может быть не так интересен результат игры, если они уже обеспечили себе первое место.

Черногорцы выглядят крайне неплохо и они сохраняют прекрасные шансы на выход из группы. Для этого им нужно набрать максимум очков в оставшихся матчах. Стоит учитывать, что у них есть игра в запасе.

Прогноз на матч Сербия - Черногория 17.10.2023

Команды не балуют поклонников результативным футболом. Зачастую игры с участием этих сборных проходят с минимумом забитых мячей.

Учитывая важность матча для обеих команд и их мотивацию, мы ожидаем, что игра будет довольно рациональной с фокусом на обороне. Берем тотал менее 2.5 голов по коэффициенту 1.95.

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