Прогноз на матч Победа Ювентус Коэф.: 1.88 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу вечером в Реджо-Эмилии на Мапей Стэдиум, или как еще его называют Читта дель Триколоре, Сассуоло ждет в гости туринский Ювентус. Встреча пройдет в рамках пятого тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Сассуоло

Сассуоло относительно недавно появился в главном дивизионе итальянского футбола. Лишь по итогам сезона 2012/2013 команде удалось завоевать путевку в Серию А. Нынешний сезон является десятым подряд среди сильнейших клубов Италии и за этот период «черно-зеленые» закрепились в статусе крепкого середняка. В списке достижений команды можно отметить участие в Лиге Европы 7 лет назад.

Командой достаточно успешно в последние годы руководит Алессио Дионизи. А среди игроков стоит выделить, без сомнения главный актив Сассуоло — Доменико Берарди. Форвард в системе Сассуоло с 2010 года, а на данный момент является игроком национальной сборной Италии.

В новом чемпионате команда победила лишь единожды — в третьем туре была обыграна Верона. В остальных играх Сассуоло очков не набирал.

Ювентус

Сложно найти в Италии более проблемную команду, чем Ювентус. «Зебры» периодически встрявают в разного рода скандалы. В минувшем сезоне команду лишили 10-ти очков и исключили из еврокубков за участие в финансовых махинациях. Впрочем, это может сыграть на руку Юве и даст возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве.

В Серии А туринцы стартовали неплохо. Снова начал исправно забивать серб Душан Влахович, а также солидно выглядит Федерико Кьеза. Ювентус пока идет на второй позиции, потеряв очки лишь в матче против Удинезе. Клуб явно намерен вернуться на итальянский трон, ведь последнее чемпионство датировано 2020 годом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Юве не проигрывает в чемпионате уже 5 матчей кряду, а на выезде туринцы уступали в рамках Серии А еще весной (кстати, тому самому Сассуоло).

Сассуоло имеет лишь одну победу в 10 крайних матчах домашнего первенства.

В личных встречах перевес на стороне гостей. В последних 13 матчах во всех турнирах команды лишь один раз забивали меньше 3 мячей за игру.

Прогноз

Учитывая статистику последних очных встреч, предположу, что и этот матч будет богатым на голы. Но более привлекательной выглядит ставка на победу гостей.

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