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Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года

Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года
Сассуоло Сассуоло
Серия А Италия 01 сен 2023, 12:30 Сассуоло - Верона
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Италия, Reggio Emilia, Мапей - Читта дель Триколоре
Верона Верона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Верона не проиграет
Коэф.: 1.89
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1 сентября на "Мапеи- Читта дель Триколоре" (Реджо-Эмилия) пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором "Сассуоло" встретится с "Вероной". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Сассуоло"

Клуб при предыдущем наставнике, Де Дзерби, был близок к возвращению в еврокубки. Но даже при Роберто получилось максимум подниматься на 8-ю позицию. Когда же он ушел, проект откровенно начал сдуваться, и в каждом следующем сезоне занимает все более низкие места: 11-е в прошлом году, 13-е этой весной. Но при этом Алессио Дионизи с его поста не снимают, возможно, понимая, что проект, теряющий звезд каждое "окно", лучше и не может. Сейчас из состава ушли Фраттези, Мюльдур и Рожерио да Сильва, бастует, требуя трансфера в "Ювентус", Берарди. Вроде бы набрали немало новичков, но, обыграв 2-0 в кубке "Козенцу", в рамках Серии А с идентичным счетом 0-2 проиграли как "Аталанте", так и "Наполи". Разве что можно сетовать о силе противников - что же, самое время сейчас дать результат, тем более дома.

"Верона"

Команда в прошлом сезоне набрала откровенно жалкие 31 очка и в итоговой таблице вообще-то заняла 18-е, "вылетающее" место. Вот только и у "Специи" было столько же, так что, по регламенту, провели матч за выживание - и в нем "мастиффы" достаточно уверенно добились результата. А сейчас доказывают, что не зря спаслись. Обновленный состав во главе с новым наставником, Марко Барони, пока что демонстрирует стопроцентный результат в этом розыгрыше. Ладно 3-1 с "Асколи" в кубке страны, но после этого в рамках Кальчо вышло победить не только "Эмполи" (1-0 на выезде), но и "Рому" (2-1 дома). Таким образом, аутсайдер подходит к 3-му туру в квартете лидеров - но получится ли там задержаться?

Статистика личных встреч

В обоих последних сезонах клубы обменивались победами. В чемпионате 2022/2023 они выигрывали дома с идентичным счетом 2-1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей. Но, с учетом старта команд, поставим на то, что гости смогут не проиграть тут (коэффициент - 1,89).

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Прогноз на матч Верона не проиграет
Коэф.: 1.89
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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