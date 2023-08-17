Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

20 августа на "Мапеи - Читта дель Триколоре" (Реджо-Эмилия)пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Сассуоло" сыграет против "Аталанты". Поединок начнется в 18:30 по европейскому времени.

"Сассуоло"

Команда в последний раз на что-то претендовали при Де Дзерби. И то он добился максимум финиша дважды на 8-й позиции, так и не вернув "зелено-черных" в еврокубки. При сменившем Роберто специалисте, Алессио Дионизи, идет постепенная утрата позиций. Сначала, год назад, было 11-е место, в новом розыгрыше откатились еще на 2 позиции - и был риск просесть еще ниже. Вряд ли сейчас можно ждать прогресса, ведь потеряли ведущего защитника, Рожерио да Сильву, еще и Берарди "на чемоданах". Хотя заработали неплохо, в том числе из-за выкупа их клубами контрактов Хамеда Траоре, Распрадори и Локателли. Это позволило неплохо закупиться, подписав Вольпато, Мулатьери и Липано, арендовав еще и Краньо с Виньей, заодно окончательно выкупив Пинамонти и Байрами.

"Аталанта" Клуб в прошлом сезоне вроде бы и прибавил, но не так, как ожидалось, на фоне провального 2021/2022. Да, подопечные Гасперини вернулись в еврокубки, но так и не поднялись назад, в топ-4 - финишировали 5-ми, и это при штрафе "Ювентуса", который иначе был бы выше. Тем не менее, в Бергамо остался Гасперини, хотя были разговоры о том, что Джан Пьеро мог перебраться в другой проект. Сейчас крайне удачно продали Расмуса Хейлунда - датчанин обошелся "Манчестер Юнайтед" в 74 миллиона. Неплохие деньги получили и за ушедших ранее Гоозенса, Ламмерса, Пессины и Малиновского. Часть денег инвестировали в новичков - Ванью Влаховича, Колашинача, Эль-Биляля Туре, Баккера и Скамакку, заодно дожимая "Милан" на аренду Де Кетеларе. Статистика личных встреч В обоих последних сезонах стороны строго выигрывали друг у друга на своем поле. Причем 3 из 4-х матчей закончились на 2-1. Прогноз Букмекерские конторы считают, что гости из Бергамо будут фаворитами пары. Но это встреча зрелищных команд, так что ставим на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,64).

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