Прогноз на матч Салернитана не проиграет Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

18 сентября на "Ареки" (Салерно) пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором "Салернитана" встретится с "Торино".Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Салернитана"

Клуб имеет достаточно скромную историю - зато именно сейчас находится на своем пике. Если в позапрошлом сезоне "морские коньки", до этого наконец-то вернувшиеся в Кальчо, только чудом избежали понижения (и у него было конкретное имя, Давиде Никола), то в 2022/2023 получилось неплохо. Залогом стала новая тренерская рокировка, в конце зимы пригласили Паоло Соузу. Португалец в итоге собрал со своими подопечными к концу весны 42 очка, чего оказалось достаточно для пятнадцатого места. Да и сейчас команда не безнадежно стартовала. Да, у нее сейчас всего 2 очка после трех поединков, но аутсайдер начал с ничьей 2-2 на поле "Ромы" (не считая кубковых 1-0 с "Тернаной"), после чего разделил очки и с "Удинезе". И только уже в сентябре, быстро пропустив, проиграли в итоге 0-2 на поле "Лечче".

"Торино" Команда при Иване Юриче стал снова крепким середняком итальянского футбола. В прошлом сезоне обновивший состав коллектив смог финишировать в топ-10 Серии А. Сейчас удается неплохо набирать очки в родном Турине. Там "гранатовые" не смог забить одному новичку, "Кальяри", так и закончив 0-0, а вот с "Дженоа" на 4-й добавленной минуте Радонич все-таки открыл счет. А вот вояж в Милан к одноименному клубу закончился разгромным поражением. На первый гол, Пулишича, успели ответить быстрым мячом. Но в итоге уже к 65-й минуте "красно-черные" смогли оформить итоговые 4-1. В общем, есть куда прибавлять и ошибки, которые стоит исправлять, и посмотрим, как над этим поработал тренерский штаб хорвата за время паузы на матчи национальных сборных. Статистика личных встреч В сезоне 2021/2022 оба поединка выиграл "Торино". А вот в прошлом сезоне оба поединка приносили ничьи. Прогноз Букмекеры не особенно верят в "Салернитану". Но она давала бой "Роме", а "Торино" не лишен проблем. Поставим, что хозяева не проиграют (коэффициент - 1,73).

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