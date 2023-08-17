Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.88 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

20 августа на "Стадио Олимпико" (Рим) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором “Рома” сыграет против "Салернитаны". Поединок начнется в 18:30 по европейскому времени.

"Рома"

Команда оставила на своем тренерском посту Жозе Моуринью. Это при том, что 2 попытки "джалоросси" при португальце выбраться в Лигу чемпионов вышли неудачными. Более того, в 2022-м году хотя бы "Особенный" (если еще можно использовать это прозвище без иронии) компенсировал слабый прогресс в Кальчо победой в Лиге конференций. Сейчас же только штраф "Ювентуса" позволил взять 6-е место. Да, была надежда все исправить за счет Лиги Европы - такое менеджер уже проворачивал, в "Манчестер Юнайтед". Но финал проиграли, по пенальти, "Севилье". Тем не менее, Дэн Фридкин пока что продолжает верить в тренера. И даже пригласил Ндика, Ауара и Диего Льоренте. Но смущает то, что Матич уходит в "Ренн" - пишут, что из-за конфликта с тренером, у которого он играл в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Салернитана" Клуб за всю предыдущую историю только раз, на стыке веков, забирался ненадолго в Кальчо. На этот раз, вернувшись только в 2021-м году, "морские коньки" ухитрились сохранить "прописку", набрав всего 31 очка - снова показал свое умение спасать безнадежных аутсайдеров, возглавляя их по ходу розыгрышу, Давиде Никола. Впрочем, специалист традиционно не доработал следующий сезон. Но его сменил Паулу Соуза, и вот на этом месте португалец смог себя отлично проявить. В итоге его новые подопечные набрали 42 очка и уверенно закончили на 14-й позиции. Героя сезона, Булайе Диа (16 голов и 6 передач), поспешили выкупить у "Вильярреала", заодно сохранив опытного, но еще полезного Кандреву и подписав Костиля, вратаря с опытом приглашений в сборную Франции. Статистика личных встреч После возвращения в Кальчо "Салернитана" проиграла трижды "Роме". И только в мае в Риме было оформлено 2-2. Прогноз Букмекерские конторы не верят, что "морские коньки" смогут взять очки. Но с ними так уж просто "волкам" не будет, остановимся пока на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,88).

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