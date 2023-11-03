EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Рома — Лечче 5 ноября 2023 года

Прогноз на матч Рома — Лечче 5 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Рома - Лечче прогноз
Рома Рома
Серия А Италия 05 ноя 2023, 12:00 Рома - Лечче
-
- : -
Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Лечче Лечче
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 2
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 11-го тура итальянской Серии А состоится матч между столичной Ромой и Лечче. Встреча пройдет на Стадио Олимпико в Риме 5 ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по центральноевропейскому времени.

  • Читайте также: Прогноз на матч Реал Мадрид - Райо Вальекано

Рома

В нынешнем сезоне команду здорово лихорадит. «Волки» могут разбить Эмполи (7:0), а могут разгромно проиграть Дженоа (1:4). Пока команде явно не хватает стабильности. Местами коиманда играет в привлекательный атакующий футбол и создает много голевых моментов, а иногда наносит 1-2 удара по воротам соперника за матч.

Рома после десяти туров находится на 9-й строчке в таблице Серии А. Однако забивают римляне много. По этому показателю Рома с 20-ю голами идет сразу после Интера и Наполи.

Лечче

Эта команда наоборот - радует своих болельщиков. Многие перед стартом сезона называли Лечче претендентом на вылет, но они удивили всех и довольно успешно начали новую кампанию.

Интересно, что после пяти первых туров они занимали третью позицию в турнирной таблице.

После этого были игры с Ювентусом и Наполи, что немного снизило их темп, а дальше команда забуксовала. После двух ничьих с Сассуоло и Удинезе последовало поражение от Торино. Сейчас Лечче на 11-м месте, что все равно выглядит отличным результатом для этой скромной команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Рома на своем поле выиграла 5 матчей подряд.
  • Лечче, несмотря на хороший старт, навыезде в этом сезоне еще не побеждал.
  • Лечче не побеждал Рому с 2012-го года, а в последних трех очных матчах играла ставка «обе забьют».

Прогноз

Хозяева несомненно будут фаворитами этого поединка. Болельщики не поймут осечки в этом матче, да и если Рома хочет в еврокубки, то просто обязана побеждать. Моя ставка — победа «волков» с форой -1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 2
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Мельбурн Сити - Сидней прогноз А-лига Австралия Сегодня, 04:45 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней 3 ноября 2023 года Мельбурн Сити Коэф.: 2 Сидней Рекомендуем MelBet
Динамо Киев - Шахтер Донецк прогноз Премьер-лига Украина Сегодня, 11:00 Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер 3 ноября 2023 года Динамо Киев Коэф.: 1.97 Шахтер Донецк Сделать ставку MelBet
Аль-Фатех - Аль-Хиляль прогноз Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 11:00 Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль 3 ноября 2023 года Аль-Фатех Коэф.: 1.6 Аль-Хиляль Сделать ставку MelBet
Галатасарай - Касимпаса прогноз Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша 3 ноября 2023 года Галатасарай Коэф.: 1.79 Касимпаса Рекомендуем MelBet
СК Дармштадт - Бохум прогноз Бундеслига Германия Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Дармштадт — Бохум 3 ноября 2023 года СК Дармштадт Коэф.: 1.6 Бохум Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:49 У Месси "украли" награду лучшему новичку МЛС Новости футбола Сегодня, 01:43 Удивительно, но факт. Тен Хаг - лучший тренер МЮ после Фергюсона Новости футбола Сегодня, 01:34 Почему у Мбаппе еще нет Золотого мяча? Ответ дал Луис Энрике Новости тенниса Сегодня, 01:28 WTA Finals 2023. Пегула уверенно обыграла Саккари, матч Соболенко и Рыбакиной прерван Новости футбола Сегодня, 01:24 Арсен Венгер рассказал, какие топ-клубы Испании "охотились" за ним Новости футбола Сегодня, 01:20 "Это может показаться удивительным". Беллингем рассказал интересную деталь о своем детстве Новости футбола Сегодня, 01:08 В чемпионате Германии произошла тренерская отставка Новости футбола Сегодня, 00:44 Неймар успешно перенес операцию и показал фото из больницы Новости тенниса Вчера, 18:09 Почти проиграл 23-й ракетке мира. Джокович вышел в 1/4 финала Мастерса в Париже Новости футбола Вчера, 17:57 Аякс одержал первую победу с августа
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дармштадт — Бохум 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Болонья — Лацио 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эспаньол — Эйбар 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер — Лидс 3 ноября 2023 года