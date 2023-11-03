Прогноз на матч Рома — Лечче 5 ноября 2023 года
В рамках 11-го тура итальянской Серии А состоится матч между столичной Ромой и Лечче. Встреча пройдет на Стадио Олимпико в Риме 5 ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по центральноевропейскому времени.
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Рома
В нынешнем сезоне команду здорово лихорадит. «Волки» могут разбить Эмполи (7:0), а могут разгромно проиграть Дженоа (1:4). Пока команде явно не хватает стабильности. Местами коиманда играет в привлекательный атакующий футбол и создает много голевых моментов, а иногда наносит 1-2 удара по воротам соперника за матч.
Рома после десяти туров находится на 9-й строчке в таблице Серии А. Однако забивают римляне много. По этому показателю Рома с 20-ю голами идет сразу после Интера и Наполи.
Лечче
Эта команда наоборот - радует своих болельщиков. Многие перед стартом сезона называли Лечче претендентом на вылет, но они удивили всех и довольно успешно начали новую кампанию.
Интересно, что после пяти первых туров они занимали третью позицию в турнирной таблице.
После этого были игры с Ювентусом и Наполи, что немного снизило их темп, а дальше команда забуксовала. После двух ничьих с Сассуоло и Удинезе последовало поражение от Торино. Сейчас Лечче на 11-м месте, что все равно выглядит отличным результатом для этой скромной команды.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Рома на своем поле выиграла 5 матчей подряд.
- Лечче, несмотря на хороший старт, навыезде в этом сезоне еще не побеждал.
- Лечче не побеждал Рому с 2012-го года, а в последних трех очных матчах играла ставка «обе забьют».
Прогноз
Хозяева несомненно будут фаворитами этого поединка. Болельщики не поймут осечки в этом матче, да и если Рома хочет в еврокубки, то просто обязана побеждать. Моя ставка — победа «волков» с форой -1.
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