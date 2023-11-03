Прогноз на матч Реал Мадрид — Райо Вальекано 5 ноября 2023 года

Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.88 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между мадридскими Реалом и Райо Вальекано. Встреча пройдет на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 5 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Реал

Реал под руководством Карло Анчелотти в этом сезоне выглядит крайне стабильным коллективом. Может игра команды не всегда соответствует уровню игроков, но результат «сливочные» дают. Из негатива только поражение в дерби от Атлетико, после которого Реал разгромил Жирону в чемпионате и одолел Наполи в Лиге чемпионов. После этого последовали разгром Осасуны и ничья с Севильей на внутренней арене, а также гостевая победа над Брагой в рамках еврокубкового турнира.

В минувшем туре Джуд Беллингем принес победу своей команде в Эль Класико над Барселоной. Также стоит отметить, что в матчах с менее статусными командами Реал выглядит еще увереннее. В турнирной таблице Ла Лиги Мадрид первый, однако лишь по дополнительным показателям опережает Жирону.

Райо Вальекано

Команда начала сезон турнир с двух побед, но затем потерпела два поражения, которые пока остаются единственными для Райо в Ла Лиге.

Из негатива только вопиющее унижение в матче с мадридским Атлетико (0:7). К слову, в той игре команда пропустила половину всех голов в чемпионате.

По итогам 11-ти сыгранных матчей Райо набрал 17 очков и держится на седьмой позиции в турнирной таблице. За еврокубки команда бороться не будет, но рассчитывать на финиш в середине таблицы вполне возможно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Реал не проигрывает семь поединков кряду.

Райо в предыдущих трех гостевых матчах забил 9 голов, правда 6 из них в Кубке Испании команде из низших дивизионов.

Между собой команды не играют в ничью с 2000-го года.

Прогноз

Реал безоговорочный фаворит по букмекерским котировкам. Думаю, подопечные Анчелотти не испытают проблем в этой игре и поставлю на их победу с форой -1.5.

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