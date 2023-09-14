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Прогноз на матч Рома - Эмполи 17 сентября 2023 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Рома - Эмполи 17 сентября 2023 года
Рома Рома
Серия А Италия 17 сен 2023, 14:45 Рома - Эмполи
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- : -
Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Эмполи Эмполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.909
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100%
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17 сентября на "Стадио Олимпико" (Рим) пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором "Рома" встретится с "Эмполи". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Рома"

Клуб все-таки решил продолжать свое сотрудничество с Жозе Моуринью. Хотя тот за 2 года не достиг главной цели, ради которой его приглашали в итальянскую столицу - не вернул "волков" в Лигу чемпионов. Более того, прошлый сезон получился хуже предыдущего. Очевидно, "Особенный" сделал ставку на Лигу Европы, но в итоге проиграл там финал, а в Кальчо закончил только на шестом месте, причем "Ювентус" с его штрафом в 10 очков оказался всего на 1 ступеньку ниже. Тем не менее, португалец остался, и снова летом получил партию впечатляющих новичков: Ндика, Диего Льоренте, Паредес, Ренату Саншеш, Азмун, Лукаку. Впрочем, старт был провален почти напрочь. Только с "Салернитаной" в первом туре получилось хотя бы за ничью зацепиться, сыграв 2-2. И "Вероне", и "Милану" (в большинстве) проиграли с идентичным счетом 1-2.

"Эмполи"

Команда начинает третий сезон кряду в Серии А, что для нее уже повод для гордости. Перед предыдущем тренером тут стал Паоло Дзанетти. Такой ход не все поняли, все-таки предшественник добился того, что "синие" наконец-то остались в высшем дивизионе, а не рухнули назад. Но специалист ответил результатом, набрав 43 очка - этого хватило для уверенного финиша на четырнадцатой позиции. Но сейчас клуб проигрывает всем подряд, начиная с 1-2 дома с "Читтаделлой" в рамках кубка страны. За этим последовали "сухие" поражения в Кальчо - от "Вероны", "Монцы" и "Ювентуса". Пока что наставника не снимали, но, очевидно, ему нужно как можно скорее подтвердить, что доверие обоснованно.

Статистика личных встреч

При всем прогрессе "Эмполи" и проблемах "Ромы", но вот уже 7 поединков кряду неизменно побеждали "джалоросси". А последний успех "адзурри" в виде выигрыша датируется еще 2007-м годом.

Прогноз

Букмекеры верят, что уж с таким противником "волки" справятся легко. Но они тоже не блещут, предпочтем ставку на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,909).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.909
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