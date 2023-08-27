Прогноз на матч П1(+1.5) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

28 августа в матче 3-го тура чемпионата Португалии Риу Аве на своем стадионе принимает Порту. Встреча пройдет на арене “Риу Аве”.

Риу Аве

Команда не является кандидатом на какие-то награды в этом сезоне и сохранение прописки в элите португальского футбола будет считаться успехом для скромного коллектива.

После двух туров в активе Риу Аве три балла и сейчас команда занимает 13-е место в турнирной таблице. В первом туре национального первенства на своем поле Риу Аве обыграл Шавивш со счетом 2:0, после этого последовало выездное поражение с таким же счетом от Эшторила.

Порту

Португальский гранд каждый сезон ставит перед собой неизменную задачу – победу в чемпионате. В прошлом сезоне цель не была достигнута, а значит в новом сезоне Порту приложит еще больше усилий для того, чтобы стать чемпионом Португалии.

В первом туре первенства Порту на выезде обыграл Морейренсе со счетом 2:1, после чего была домашняя победа над Фаренсе с таким же счетом.

После двух туров Порту расположился на третьей строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе максимальное количество баллов по итогам сыгранных матчей.

История противостояния

Между собой команды провели 66 матчей и лишь три раза Риу Аве сумел огорчить футболистов из Порту. В прошлом сезоне Риу Аве шокировал гранда на своем стадионе, обыграв его их со счетом 3:1.

Прогноз

Риу Аве явно слабее их соперника, хотя в новом сезоне Порту ни разу не добыл уверенной победы, что также не внушает доверия. Буду ставить на фору домашней команды +1.5 за коэффициент 1.67.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram