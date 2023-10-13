EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Нагоя — Ависпа Фукуока 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Нагоя — Ависпа Фукуока 15 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Нагоя - Ависпа Фукуока прогноз
Нагоя Нагоя
Кубок лиги Япония 15 окт 2023, 02:00 Нагоя - Ависпа Фукуока
-
- : -
Япония,
Ависпа Фукуока Ависпа Фукуока
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В ответном полуфинальном матче Кубка японской Лиги встретятся Ависпа Фукуока и Нагоя. Матч состоится на Тойота Стэдиум в воскресенье, 15 октября. Начало встречи запланировано на 08:00 по среднеевропейскому времени.

Нагоя

Нагоя основана в 1939 году как футбольная секция компании Тойота. В начале 90-х годов клуб стал одним из основателей J-Лиги. Расцвет команды пришелся на середину 90-х годов прошлого века. В то время Нагою тренировал Арсен Венгер, а в составе команды выступали такие звезды мирового футбола как Гари Линекер и Драган Стойкович.

В нынешнем чемпоинате J-Лиги Нагоя идет на шестой позиции, в активе команды 47 набранных очков. А в Кубке Лиги команда в двухматчевом противостоянии сломила сопротивление Касимы.

Ависпа Фукуока

Клуб был основан в 1982 году. За всю свою историю команда провела в элитном дивизионе японского футбола, J-Лиге, всего десять сезонов. Ависпа Фукуока является старейшим футбольным клубом Японии, который никогда не побеждал в национальных турнирах. Лучшим достижением является 8-е место в сезоне 2021-го года.

В этом году команда пока идет на восьмой позиции. За 29 матчей «осы» набрали 45 очков. До третьего места, дающего право играть в Лиге Чемпионов Азии, отрыв 5 пунктов. В Кубке японской Лиги Ависпа одолела столичный Токио в четвертьфинале, а также дошла до полуфинала Кубка Императора, где уступила Кавасаки Фронтале.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Нагоя на своем поле не проигрывает в 13-ти матчах кряду. Предыдущие три завершились со счетом 1:1.
  • Ависпа Фукуока в гостях чередует победы и поражения на протяжении последних двух месяцев.
  • Ависпа никогда не побеждала Нагою в гостях в основное время.

Прогноз

В первом полуфинальном матче Ависпа добилась минимальной победы благодаря голу в конце первого тайма. Фаворитом на проход в финал считается команда из Фукуоки, но в домашнем матче Нагоя точно навяжет борьбу. Моя ставка — победа хозяев с форой 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Эстония Коэф.: 2.21 Азербайджан Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Ирландия Коэф.: 1.86 Греция Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Австрия Коэф.: 1.82 Бельгия Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Нидерланды Коэф.: 1.71 Франция Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года Чемпионат Европы Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года Лихтенштейн Коэф.: 1.78 Босния и Герцеговина Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:13 Клуб нужно продать. Бекхэм нашел причину проблем Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 05:48 Почеттино пообещал изменения в игре Челси Новости футбола Сегодня, 05:29 Уэйн Руни рассказал, почему вернулся в Англию Новости футбола Сегодня, 05:09 Месси высказался о футболисте, который в него плюнул Новости футбола Сегодня, 04:56 Англия - Австралия: где и когда смотреть онлайн товарищеский матч Новости футбола Сегодня, 04:28 ФОТО. Неймара закидали попкорном после неудачного матча сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 03:27 ФОТО. Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча Новости футбола Сегодня, 03:16 Старовал отборочный турнир ЧМ-2026 в Азии. Результаты матчей 12 октября Новости футбола Сегодня, 03:03 Тони Кроос назвал лучшего футболиста в истории Новости футбола Сегодня, 02:52 Футболисты Манчестер Юнайтед недовольны тренером
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Португалия — Словакия 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Исландия — Люксембург 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия — Австралия 13 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года