Прогноз на матч Нагоя — Ависпа Фукуока 15 октября 2023 года
В ответном полуфинальном матче Кубка японской Лиги встретятся Ависпа Фукуока и Нагоя. Матч состоится на Тойота Стэдиум в воскресенье, 15 октября. Начало встречи запланировано на 08:00 по среднеевропейскому времени.
Нагоя
Нагоя основана в 1939 году как футбольная секция компании Тойота. В начале 90-х годов клуб стал одним из основателей J-Лиги. Расцвет команды пришелся на середину 90-х годов прошлого века. В то время Нагою тренировал Арсен Венгер, а в составе команды выступали такие звезды мирового футбола как Гари Линекер и Драган Стойкович.
В нынешнем чемпоинате J-Лиги Нагоя идет на шестой позиции, в активе команды 47 набранных очков. А в Кубке Лиги команда в двухматчевом противостоянии сломила сопротивление Касимы.
Ависпа Фукуока
Клуб был основан в 1982 году. За всю свою историю команда провела в элитном дивизионе японского футбола, J-Лиге, всего десять сезонов. Ависпа Фукуока является старейшим футбольным клубом Японии, который никогда не побеждал в национальных турнирах. Лучшим достижением является 8-е место в сезоне 2021-го года.
В этом году команда пока идет на восьмой позиции. За 29 матчей «осы» набрали 45 очков. До третьего места, дающего право играть в Лиге Чемпионов Азии, отрыв 5 пунктов. В Кубке японской Лиги Ависпа одолела столичный Токио в четвертьфинале, а также дошла до полуфинала Кубка Императора, где уступила Кавасаки Фронтале.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Нагоя на своем поле не проигрывает в 13-ти матчах кряду. Предыдущие три завершились со счетом 1:1.
- Ависпа Фукуока в гостях чередует победы и поражения на протяжении последних двух месяцев.
- Ависпа никогда не побеждала Нагою в гостях в основное время.
Прогноз
В первом полуфинальном матче Ависпа добилась минимальной победы благодаря голу в конце первого тайма. Фаворитом на проход в финал считается команда из Фукуоки, но в домашнем матче Нагоя точно навяжет борьбу. Моя ставка — победа хозяев с форой 0.
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