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Прогноз на матч Милан - Торино 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Милан - Торино 26 августа 2023 года
Милан Милан
Серия А Италия Сегодня, 14:45 Милан - Торино
-
- : -
Италия, Milano, Сан Сиро
Торино Торино
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Милан
Коэф.: 1.62
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26 августа в матче второго тура чемпионата Италии сыграют “Милан" и “Торино”. Встреча пройдет в Милане на Сан-Сиро.

"Милан"

Новый сезон Серии А для миланского клуба начался с уверенной победы в гостях над "Болоньей" со счетом 2:0. В этом матче свой первый гол за “Милан” забил Кристиан Пулишич, который перешел из "Челси" летом.

К слову, по игре было видно, что “Милан” еще сталкивается с некоторыми проблемами и в новом сезоне все не будет гладко. Радует то, что в нападении у "Милана" остается опасная пара Рафаэль Леау и Оливье Жиру, которые в прошлом сезоне наводили страх на европейских грандов.

Нет сомнений, что при родных трибунах “Милан” будет играть атакующий футбол и, скорее всего, сможет забить парочку мячей.

"Торино"

Команда из Турина в новом сезоне сыграла лишь один матч – дома “Торино” раскатало нулевую ничью с “Кальяри”. Интересно, что за весь матч команды смогли сделать по 2 удара в створ ворот.

Несмотря на то, что "Торино" еще не проводил гостевых матчей в этом сезоне, уже можно сказать, что "Милану" будет непросто противостоять им.

Прогноз на матч

Последнее встреча между "Миланом" и "Торино" прошла в феврале этого года и тогда миланский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Оливье Жиру на 62-й минуте.

В домашней игре мы будем ставить на победу "Милана", коэффициент на это событие составляет 1.62.

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Прогноз на матч Победа Милан
Коэф.: 1.62
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