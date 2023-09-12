Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.54 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче, который состоится 16 сентября 2023 года, в рамках чемпионата Англии встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон". Хозяева поля выглядят фаворитами, однако “чайки” сейчас находятся в прекрасной форме.

Манчестер Юнайтед

На старте сезона "Манкунианцы" уже успели два раза проиграть в четырех матчах. “Красные дьяволы” потерпели поражения от "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также добыли победы в матчах против "Ноттингема" и "Вулверхэмптона".

После четырех туров бронзовый призер прошлого сезона занимает 11-е место и такая позиция явно не соответствует их амбициям. "Брайтон" может стать еще одной командой, которая оголит проблемы “Манчестер Юнайтед” в новом сезоне.

Брайтон

В первых четырех матчах "чайки" набрали 9 очков, уступив лишь лондонскому “Вест Хэму”. Сейчас они занимают шестое место, приближаясь к лидирующей группе команд.

В прошлом сезоне “Брайтон” финишировал на шестом месте и попал в Лигу Европы. Судя по игре команды в последние сезоны, уже сейчас “Брайтон” выглядит как явный кандидат на борьбу за место в Лиге чемпионов.

Интересные факты

В 9 из последних 10 матчей "Брайтона" был пробит тотал больше 2.5 голов. Интересно, что "Манчестер Юнайтед" пропустил как минимум 2 гола в последних 3 матчах.

Прогноз

В последних четырех встречах между этими командами "Юнайтед" лишь раз сумел добиться ничей, проиграв остальные матчи. Интересно, что разница в голах составляет 7:1 в пользу "чаек".

Тут очевидной выглядит ставка тотал больше 2.5 голов по коэффициенту 1.54.

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