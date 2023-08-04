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Прогноз на матч Ман Сити - Арсенал 6 августа 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года
Манчестер Сити Манчестер Сити
Суперкубок Англии 06 авг 2023, 11:00 Манчестер Сити - Арсенал
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Англия, London, Уэмбли
Арсенал Арсенал
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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6 августа состоится матч за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Это будет первая официальная игра нового сезона для обеих команд.

«Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии четыре контрольных матча в рамках подготовки к новому сезону. Они начали с победы над «Интером» (1:0), а затем обыграли «Йокогаму Маринос» (5:3) и «Баварию» (2:1). В последнем контрольном матче они потерпели поражение от «Атлетико Мадрид» (0:1).

«Арсенал»

Вице-чемпион минувшего розыгрыша АПЛ принял участие в шести контрольных матчах. На старте летней подготовки они сыграли вничью с «Уотфордом» и «Нюрнбергом» (оба раза по 1:1). Затем им удалось обыграть сборную Звзед MLS (5:0) и «Барселону» (5:3). После этого было поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) и победа над «Монако» в серии пенальти в финале Кубка Эмирейтс.

Статистика и история

«Манчестер Сити» по мнению букмекеров является фаворитом противостояния. На победу чемпиона Англии дают котировку 1,81. На победу команды из Лондона можно поставить за 4,70

В последних пяти личных встречах обе команды отличались в ворота друг друга в трех случаях. Важно отметить, что «Манчестер Сити» выиграл восемь предыдущих матчей против «Арсенала». Кроме того, «Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех соревнованиях.

Прогноз на матч

Победа «Манчестер Сити» выглядит не таким уж и уверенным исходом, а вот ставка на «обе команды забьют — да» с коэффициентом 1,69 - то что нужно.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий Експерт Dailysports
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