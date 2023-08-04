Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

6 августа состоится матч за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Это будет первая официальная игра нового сезона для обеих команд.

«Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии четыре контрольных матча в рамках подготовки к новому сезону. Они начали с победы над «Интером» (1:0), а затем обыграли «Йокогаму Маринос» (5:3) и «Баварию» (2:1). В последнем контрольном матче они потерпели поражение от «Атлетико Мадрид» (0:1).

«Арсенал»

Вице-чемпион минувшего розыгрыша АПЛ принял участие в шести контрольных матчах. На старте летней подготовки они сыграли вничью с «Уотфордом» и «Нюрнбергом» (оба раза по 1:1). Затем им удалось обыграть сборную Звзед MLS (5:0) и «Барселону» (5:3). После этого было поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) и победа над «Монако» в серии пенальти в финале Кубка Эмирейтс.

Статистика и история

«Манчестер Сити» по мнению букмекеров является фаворитом противостояния. На победу чемпиона Англии дают котировку 1,81. На победу команды из Лондона можно поставить за 4,70

В последних пяти личных встречах обе команды отличались в ворота друг друга в трех случаях. Важно отметить, что «Манчестер Сити» выиграл восемь предыдущих матчей против «Арсенала». Кроме того, «Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех соревнованиях.

Прогноз на матч

Победа «Манчестер Сити» выглядит не таким уж и уверенным исходом, а вот ставка на «обе команды забьют — да» с коэффициентом 1,69 - то что нужно.

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