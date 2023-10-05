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Прогноз на матч Лутон Таун - Тоттенхэм 7 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Лутон Таун - Тоттенхэм прогноз
Лутон Таун Лутон Таун
Премьер-лига Англия 07 окт 2023, 07:30 Лутон Таун - Тоттенхэм
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Англия, Luton, Kenilworth Road
Тоттенхэм Тоттенхэм
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.58
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В восьмом туре чемпионата Англии состоится матч между командами "Лутон Таун" и "Тоттенхэм". Встреча пройдет 7 октября 2023 года.

"Лутон Таун"

Для скромной команды это первый в истории сезона в Премьер-лиге, поэтому их сложности в начале чемпионата довольно предсказуемы.

В первых четырех турах они не смогли заработать ни одного очка, хотя стоит отдать должное, ведь они играли с сильными соперниками. Первое очко они добыли в матче пятого тура с "Вулверхэмптоном", а в последнем туре одержали победу над “Эвертоном”. Все это дает повод для радости и оптимизма.

"Тоттенхэм"

Лондонский клуб проводит довольно успешные отрезок сезона, если сравнивать с их игрой в минувшей кампании. В последнем туре “шпоры” одержали очень непростую и важную победу над “Ливерпулем” и теперь занимают второе место в турнирной таблице.

На руку “шпорам” сыграл и тот факт, что лидер первенства "Манчестер Сити" потерпел поражение в параллельном матче, и теперь "Тоттенхэм" отстает от "горожан" всего на один пункт. Таким образом, сейчас “шпоры” являются одними из кандидатов на титул в этом сезоне.

Прогноз на матч "Лутон Таун" – "Тоттенхэм"

В 13 из последних 16 матчей с участием "Тоттенхэма" было забито больше 2.5 голов. Кроме того, лондонская команда забивала не менее двух мячей в последних своих восьми матчах.

Хозяева поля хоть и выглядят по именам слабее соперника, но не стоит их недооценивать. Наверняка, лондонцам предстоит сложный матч, в котором, скорее всего, не будет забито много голов. Я бы предложил вам поставить на исход тотал менее 3.5 за коэффициент 1.58.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.58
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