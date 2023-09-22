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Прогноз на матч Ливерпуль - Вест Хэм 24 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Ливерпуль - Вест Хэм 24 сентября 2023 года
Ливерпуль Ливерпуль
Премьер-лига Англия 24 сен 2023, 09:00 Ливерпуль - Вест Хэм
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Англия, Liverpool, Энфилд
Вест Хэм Вест Хэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.77
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В шестом туре чемпионата Англии состоится матч между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом". Встреча пройдет 24 сентября.

"Ливерпуль"

Для “красных" новый сезон начался просто фантастически и сейчас они идут на третьем месте турнирной таблицы. Конечно, во главе таблицы остается "Манчестер Сити", который вряд ли кто-то сможет остановить.

После пяти туров “Ливерпуль” набрал 13 баллов и столько же очков у “Арсенала” и “Тоттенхэма”, которые расположились на четвертой и второй строчках турнирной таблицы соответственно.

В прошлом туре "Вулверхэмптон" попытался дать бой “Ливерпулю”, но в итоге проиграл со счетом 1:3.

Что касается потери очков, то "Ливерпуль" сыграл вничью в первом туре против "Челси" и теперь вынужден догонять лидера.

"Вест Хэм"

Предыдущий сезон для "молотобойцев" оказался очень разнообразным. Они провалились на внутренней арене и даже находились в зоне вылета, но потом немного поднялись, заняв по итогам первенства 14-е место.

Важно отметить, что также в прошлом сезоне “Вест Хэм” стал победителем Лиги конференций, что позволило команде пробиться в групповой этап Лиги Европы.

В новом чемпионате гости начали с ничьи со скромным "Борнмутом", после чего одержали три победы подряд и присоединились к группе лидеров. В прошлом туре они проиграли "Сити", но это было предсказуемо.

Прогноз на матч

Обе команды находятся в хорошей форме в новом сезоне. Несмотря на это, по версии букмекеров "молотобойцы" являются андердогами в этом матче, хотя они частенько отбирают очки у фаворитов. Я же думаю, что в этом матче будет тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.77.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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