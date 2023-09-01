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Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 2 сентября 2023 года
Ливерпуль Ливерпуль
Премьер-лига Англия 03 сен 2023, 09:00 Ливерпуль - Астон Вилла
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Англия, Liverpool, Энфилд
Астон Вилла Астон Вилла
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.7
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В матче четвертого тура английской Премьер-лиги состоится встреча Ливерпуля и Астон Виллы. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд 3 сентября.

Ливерпуль

В новом сезоне Ливерпуль не похож на команду образца прошлого сезона. Красные выглядят очень уверенно и после трех матчей нового первенства набрали 7 очков.

Сейчас они идут на четвертом месте турнирной таблицы и многие считают команду одними из основных фаворитов турнира.

Интересно, что в стартовых турах Ливерпулю пришлось играть с прямыми конкурентами в борьбе за медали. Сперва была зафиксирована выездная ничья против Челси в первом туре, а в минувшем туре красные добыли важнейшую победу в гостях над Ньюкаслом.

Нет сомнений в том, что команда вышла из кризисной ситуации и в этом сезоне будут вести борьбу как минимум за первую четверку.

Астон Вилла

Под руководством Унаи Эмери команда иногда удивляет уровнем своей игры. В предыдущих командах, с которыми он работал, результаты нельзя назвать стабильными, но Астон Вилла играет при тренере совсем иначе.

В прошлом сезоне он принял команду, когда она была на грани вылета, но завершил сезон в зоне еврокубков. В этом сезоне после поражения от "Ньюкасла" в первом туре, "львы" смогли добыть две важные победы и снова стремятся к еврокубкам.

Интересные факты

"Ливерпуль" не знает поражений в последних 14 матчах. В то же время последних 4 матчах с участием "Астон Виллы" было забито более 2.5 голов.

Прогноз на игру Ливерпуль – Астон Вилла

Букмекеры намекают, что хозяева поля должны побеждать. Я соглашусь с этим прогнозом, но все же рискну поставить на исход тотал больше 3 голов по коэффициенту 1.7.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.7
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1хБет 5.00
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