Прогноз на матч Тотал больше 3 Коэф.: 1.7 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги состоится встреча Ливерпуля и Астон Виллы. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд 3 сентября.

Ливерпуль

В новом сезоне Ливерпуль не похож на команду образца прошлого сезона. Красные выглядят очень уверенно и после трех матчей нового первенства набрали 7 очков.

Сейчас они идут на четвертом месте турнирной таблицы и многие считают команду одними из основных фаворитов турнира.

Интересно, что в стартовых турах Ливерпулю пришлось играть с прямыми конкурентами в борьбе за медали. Сперва была зафиксирована выездная ничья против Челси в первом туре, а в минувшем туре красные добыли важнейшую победу в гостях над Ньюкаслом.

Нет сомнений в том, что команда вышла из кризисной ситуации и в этом сезоне будут вести борьбу как минимум за первую четверку.

Астон Вилла

Под руководством Унаи Эмери команда иногда удивляет уровнем своей игры. В предыдущих командах, с которыми он работал, результаты нельзя назвать стабильными, но Астон Вилла играет при тренере совсем иначе.

В прошлом сезоне он принял команду, когда она была на грани вылета, но завершил сезон в зоне еврокубков. В этом сезоне после поражения от "Ньюкасла" в первом туре, "львы" смогли добыть две важные победы и снова стремятся к еврокубкам.

Интересные факты

"Ливерпуль" не знает поражений в последних 14 матчах. В то же время последних 4 матчах с участием "Астон Виллы" было забито более 2.5 голов.

Прогноз на игру Ливерпуль – Астон Вилла

Букмекеры намекают, что хозяева поля должны побеждать. Я соглашусь с этим прогнозом, но все же рискну поставить на исход тотал больше 3 голов по коэффициенту 1.7.

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