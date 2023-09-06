Прогноз на матч Победа Черногория Коэф.: 1.85 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче отборочного турнира Евро-2024 пройдет встреча Литва - Черногория. Игра пройдет 7 сентября в Вильнюсе.

Литва

После трех матчей отборочного цикла литовская сборная занимает последнее, пятой место в группе G. Литва набрала всего одно очко в трех первых матчах.

Шансы команды на выход в финальную часть турнира выглядят минимальными, так как они уступают лидирующим Венгрии и Сербии в 6 очков.

Единственный бал литовцы набрали в матче против Болгарии, который закончился вничью 1:1. После этого команда проиграла Венгрии и Сербии.

В трех матчах литовцы сумели забить лишь один гол, при этом пять раз пропускали в свои ворота.

Черногория

Эта сборная имеет в своем активе четыре балла после трех матчей отбора. "Храбрые соколы" добыли победу над Болгарией на старте турнира, после чего потерпели поражение от Сербии и сыграли вничью с Венгрией.

Если Черногория победит Литву, то она продолжить борьбу за выход в финальную часть турнира. Сейчас черногорцы идут на третьем месте турнирной таблицы и отстают от лидирующих Венгрии и Сербии на три балла.

История противостояния

В двух личных встречах Черногория одержала победу. В рейтинге ФИФА Литва расположилась на 144-м месте, в то время как Черногория занимает 71-е место.

Прогноз на игру

Букмекеры верят в победу Черногории и с этим я соглашусь. Литва – откровенно слабый соперник, да и шансов на борьбу за место на чемпионате Европы у них не так много. Поставлю на победу гостей по коэффициенту 1.85.

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