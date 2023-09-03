Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче 4-го тура чемпионата Франции Лилль на своем поле будет принимать гостей из Монпелье. Встреча состоится в воскресенье, 3 сентября.

Лилль

Для этой команды новый чемпионат Франции начался довольно неплохо. Сперва Лилль сыграл вничью с Ниццей на выезде, после чего дома обыграл Нант. В последнем туре было первое поражение в сезоне, когда Лилль крупно уступили Лорьяну.

После сыгранных трех туров у команды в активе четыре очка и десятое место в турнирной таблице. При этом расстраиваться Лиллю еще рано - в целом их игра выглядит неплохой, если не брать в учет последнее странное поражение.

В прошлом сезоне "доги" заняли пятое место по итогам розыгрыша Лиги 1, что позволило им пробиться в Лигу Европы. Главной целью Лилля в новом сезоне также является попадание в еврокубки.

Монпелье

В отличие от их соперников, Монпелье ставит на сезон более скромные задачи. Для команды главное – не опуститься ниже середины турнирной таблицы.

К слову, уже с первых туров они расположились примерно там, где и планируют держаться на протяжении сезона. По итогам трех сыгранных туров в активе Монпелье четыре балла и девятое место в турнирной таблице.

К сожалению для поклонников клуба, в команде нет звездных игроков, но, несмотря на это, нынешний состав может испортить настроение даже фаворитам.

Прогноз на матч

По версии букмекеров, "Лилль" является фаворитом. Я же не хочу выбирать победителя и буду ставить на дополнительные показатели. Стоит обратить внимание, что обе команды недавно пропускали и забивали много голов. Из последних шести встреч между ними пять раз был забит гол в обе ворота. Я буду ставить на исход “обе забьют” с коэффициентом 1.61.

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