Прогноз на матч Лечче - Сассуоло 6 октября 2023 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче восьмого тура чемпионата Италии состоится встреча “Лечче” и “Сассуоло”. Команды сыграют 6 октября.

Лечче

В прошлом сезоне этот коллектив был безоговорочным аутсайдером, но сумел сохранить прописку в элите итальянского футбола. В новом же сезоне Лечче удивляет своих поклонников хорошими результатами.

После шести туров Лечче набрал 11 очков и занимает шестое место, находясь в зоне еврокубков. Стоит признать, что впервые с сильной командой Лечче сыграл только в шестом туре. Несмотря на это, стабильные результаты против команд среднего уровня и аутсайдеров свидетельствуют о значительном прогрессе в игре хояев поля.

Сассуоло

Для этой команды старт нового сезона выдался чем-то ужасным. Они потерпели три поражения в четырех первых турах, что сразу же отправило их в нижнюю часть таблицы.

После этого пошли победы, причем они были очень яркими — над "Ювентусом" и "Интером".

Перед матчем с Лечче "зелено-черные" занимают девятое место, уступая "Лечче" всего на два очка. Тем не менее кратковременный подъем "Сассуоло" не может говорить о том, что они могут претендовать на гораздо более высокое место в таблице, чем обычно.

Интересные факты и прогноз на матч

В восьми из 10 последних матчей с участием "Сассуоло" был пробит тотал 2.5 гола. Кроме того, "Сассуоло" забил как минимум 2 гола в последних 4 матчах.

Лечче очень хорошо выглядит в домашних матчах - они не потеряли еще ни одного очка в трех играх на своем поле. К тому же, к очному противостоянию с Сассуоло они подходят в ранге фаворитов.

В целом же, стабильная игра "Лечче" вызывает уверенность. Я предлагаю поставить на победу хозяев с нулевой форой по коэффициенту 1.82.

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