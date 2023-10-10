Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Армения Коэф.: 1.94 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Латвии и Армении. Матч состоится на стадионе Сконто в Риге в четверг, 12 октября. Начало встречи запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Латвия

Латвия после успехов в начале 2000-х, когда балтийская команда сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Европы-2004, больше и близко не подбиралась к подобным досттижниям. Команда откровенно слабо выступает в отборочных турнирах больших соревнований, не имея в своем составе абсолютно никаких звезд.

В квалификации к Евро-2024 латвийская команда уверенно расположилась на последней строчке в своей группе. Сборная Латвии проиграла все 5 матчей с общим счетом 3:13.

Армения

Армянская сборная перед в начале 2023-го года получила нового тренера. Им стал украинский специалист Александр Петраков, под руководством которого армяне все еще сохраняют шансы на успешное преодоление отборочного турнира.

Сборная Армении навязывает борьбу фаворитам группы хорватам и туркам, но не побеждала их в очных матчах. Вместе со сборной Уэльса армяне делят третью позицию после 5 сыгранных матчей.

К слову, Армения еще никогда не играла в финальных стадиях Чемпионата Европы или Чемпионата Мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Латвия не может победить уже восемь матчей кряду.

Армения из последних четырех гостевых матчей проиграла лишь один.

Кроме летнего поединка в нынешней отборочной группе, команды дважды встречались в товарищеских матчах. В итоге - одна ничья и по одной победе у каждой из команд.

Прогноз

Латвия на дне таблицы без набранных очков, а армяне все еще в борьбе за выход на Чемпионат Европы. Исходя из этих фактов, предлагаю ставить на победу гостей. На такой исход букмекеры дают очень хороший коэффициент.

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