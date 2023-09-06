Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года
7 сентября в матче отборочного тура чемпионата Европы сойдутся сборные Казахстана и Финляндии. Неожиданно для многих именно эти две сборные лидируют в своей отборочной группе, поэтому победитель противостояния выиграет первый круг.
Казахстан
Эта сборная ни разу не играла в основной части чемпионата Европы и нынешний отбор для них является, наверное, самым успешным в истории.
Интересно, что сборная Казахстана до этого никогда не поднималась выше 5-го места в отборочных группах чемпионатов Европы, а теперь после четырех туров казахи набрали девять баллов и разделяют первое место с Финляндией.
Главный фаворит отборочной группы, сборная Дании, пока отстает от лидеров на два балла.
Финляндия
На прошлом чемпионате Европы в 2020 году финская команда впервые играла в рамках финальной стадии турнира.
В рамках нынешнего отбора сборная Финляндии обыграла команды Словении, Сан-Марино и Северной Ирландии. При этом они уступили лишь раз – команде Дании. В четырех матчах группового этапа финские футболисты забили десять мячей и пропустили три гола. Интересно, что все три они пропустили в игре с датчанами.
Сейчас Финляндия опережает Казахстан по дополнительным показателям.
Интересные факты:
В пяти предыдущих очных противостояниях четыре раза победу одержала Финляндия. В рейтинге ФИФА Казахстан занимает 104-е место, а Финляндия - 55-е.
Прогноз на игру Казахстан - Финляндия:
Не стоит быть экспертом, чтобы понять, что по качеству игроков составы примерно равны. Мне кажется, что в такой важной встрече команды рисковать не будут. Поэтому я поставлю на событие тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,58.
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