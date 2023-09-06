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Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года

Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года
Казахстан Казахстан
Чемпионат Европы 07 сен 2023, 10:00 Казахстан - Финляндия
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Международные, Astana, Astana Arena
Финляндия Финляндия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.58
Париматч 4.70
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7 сентября в матче отборочного тура чемпионата Европы сойдутся сборные Казахстана и Финляндии. Неожиданно для многих именно эти две сборные лидируют в своей отборочной группе, поэтому победитель противостояния выиграет первый круг.

Казахстан

Эта сборная ни разу не играла в основной части чемпионата Европы и нынешний отбор для них является, наверное, самым успешным в истории.

Интересно, что сборная Казахстана до этого никогда не поднималась выше 5-го места в отборочных группах чемпионатов Европы, а теперь после четырех туров казахи набрали девять баллов и разделяют первое место с Финляндией.

Главный фаворит отборочной группы, сборная Дании, пока отстает от лидеров на два балла.

Финляндия

На прошлом чемпионате Европы в 2020 году финская команда впервые играла в рамках финальной стадии турнира.

В рамках нынешнего отбора сборная Финляндии обыграла команды Словении, Сан-Марино и Северной Ирландии. При этом они уступили лишь раз – команде Дании. В четырех матчах группового этапа финские футболисты забили десять мячей и пропустили три гола. Интересно, что все три они пропустили в игре с датчанами.

Сейчас Финляндия опережает Казахстан по дополнительным показателям.

Интересные факты:

В пяти предыдущих очных противостояниях четыре раза победу одержала Финляндия. В рейтинге ФИФА Казахстан занимает 104-е место, а Финляндия - 55-е.

Прогноз на игру Казахстан - Финляндия:

Не стоит быть экспертом, чтобы понять, что по качеству игроков составы примерно равны. Мне кажется, что в такой важной встрече команды рисковать не будут. Поэтому я поставлю на событие тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,58.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.58
Париматч 4.70
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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