Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.58 4.70 Сделать ставку

7 сентября в матче отборочного тура чемпионата Европы сойдутся сборные Казахстана и Финляндии. Неожиданно для многих именно эти две сборные лидируют в своей отборочной группе, поэтому победитель противостояния выиграет первый круг.

Казахстан

Эта сборная ни разу не играла в основной части чемпионата Европы и нынешний отбор для них является, наверное, самым успешным в истории.

Интересно, что сборная Казахстана до этого никогда не поднималась выше 5-го места в отборочных группах чемпионатов Европы, а теперь после четырех туров казахи набрали девять баллов и разделяют первое место с Финляндией.

Главный фаворит отборочной группы, сборная Дании, пока отстает от лидеров на два балла.

Финляндия

На прошлом чемпионате Европы в 2020 году финская команда впервые играла в рамках финальной стадии турнира.

В рамках нынешнего отбора сборная Финляндии обыграла команды Словении, Сан-Марино и Северной Ирландии. При этом они уступили лишь раз – команде Дании. В четырех матчах группового этапа финские футболисты забили десять мячей и пропустили три гола. Интересно, что все три они пропустили в игре с датчанами.

Сейчас Финляндия опережает Казахстан по дополнительным показателям.

Интересные факты:

В пяти предыдущих очных противостояниях четыре раза победу одержала Финляндия. В рейтинге ФИФА Казахстан занимает 104-е место, а Финляндия - 55-е.

Прогноз на игру Казахстан - Финляндия:

Не стоит быть экспертом, чтобы понять, что по качеству игроков составы примерно равны. Мне кажется, что в такой важной встрече команды рисковать не будут. Поэтому я поставлю на событие тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,58.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram