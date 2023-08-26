Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.72 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

28 августа на "Сардиния Арена" (Кальяри) пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором "Кальяри"встретится с "Интером". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Кальяри"

Клуб когда-то был даже велик - в 1969-м добирался до 2-го места, а через год стал чемпионом Италии. Несколько раз были просто очень достойные отрезки, и до такого причастен был Раньери, в свое время вернувший бывшего обладателя "скудетто" в Серию А из С1. Воссоединившись с проектом через более чем 30 лет, Клаудио снова дал результат в виде подъема. Правда, только из Серии В и только через сито плей-офф, с 5-го места. Но, главное, "островитяне" уже показали, что не будут на этом уровне таким уж удобным противником для любого соперника - они смогли начать розыгрыш на старом-новом уровне с того, что выстояли на нулевую ничью с амбициозным "Торино" - и это на фоне обилия травм, в том числе, таких игроков, как Манкозу, Рог и Лападула. До этого прошли в кубке довольно сильного и принципиального противника - "Палермо".

"Интер" Команда начинает 3-й сезон под руководством Симоне Индзаги. Он не смог удержать чемпионский титул - впрочем, никто от него подобного и не ждал, на фоне комплексных проблем "черно-синих". Но, во-первых, клуб из Милана оставался в группе лидеров Серии А, во-вторых, брал другие достижение - кубок и Суперкубок в позапрошлом сезоне, или выход в финал Лиги чемпионов (при защите статуса обладателя итальянского Суперкубка). Сейчас наставнику пришлось справляться с уходом, по разным причинам, таких игроков, как Онана, Джеко, Лукаку, Брозович (и список можно продлевать). Но их заменили Зоммер, Маркус Тюрам, Фраттези, Биссек, а накануне - Арнаутович. Австриец помог ассистом оформить 2-0 в 1-м туре с "Монцей". Статистика личных встреч "Интер" выиграл 6 из 7 крайних поединков при единственной ничьей. Прогноз Букмекеры не верят в то, что новичок дивизионе, даже во главе с Раньери, сможет отобрать очки у гранда. Ставим на победу "нерадзурри" при форе "-1,0 голов" (коэффициент - 1,72).

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