Босния

Команда никак не может повторить своего разового успеха в виде дебюта на чемпионате мира (причем в 2014-м году все закончилось одной победой при паре поражений и невыходом из группы). Потом были довольно посредственные результаты в отборах. И нынешний тоже не обеспечивает особенных оснований для оптимизма. Да, началось все с 3-0 против потенциального конкурента, Исландии. Но потом были "сухие" поражения, в Словакии в марте (0-2) и с Португалией (0-3) и даже Люксембургу (0-2, еще и дома). Более того, Лихтенштейн, одного из главных аутсайдеров не просто этой группы, но и всего европейского футбола, в прошлом туре обыграли 2-1, и то за счет автогола. Но, возможно, тут прагматично экономили силы к следующему поединке, где нужно добиваться успеха.

Статистика личных встреч

В марте этого года команды сыграли между собой впервые. И тогда Джеко и компания выиграли разгромно, 3-0.

Прогноз

Букмекеры считают, что стороны более-менее одинаково сильны, или, точнее, слабы. Но все же боснийцы выглядят собраннее, да и у них есть настоящие лидеры. Рекомендуем ставить на то, что тут Джеко и компания сможет выиграть при "нулевой" форе (коэффициент - 1,90).