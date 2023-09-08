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Прогноз на матч Исландия - Босния 11 сентября 2023 года

Прогноз на матч Исландия - Босния 11 сентября 2023 года
Исландия Исландия
Чемпионат Европы 11 сен 2023, 14:45 Исландия - Босния и Герцеговина
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Международные, Reykjavik, Laugardalsvoellur
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.9
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11 сентября на "Лаугардальсвьоллур" (Рейкьявик) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Исландия встретится с Боснией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Исландия

Сборная все время пытается вернуть тот недолгий пик второй половине прошлого десятилетия. Тогда был ярчайший дебют на Евро, после чего национальная команда небольшого (чтобы не сказать крохотного) и далекого, северного острова еще и на чемпионате мира попробовала себя, и в Лиге Наций в дивизионе А была. Но сейчас это команда, что уже несколько циклов ничем не впечатляла. Нынешний отбор начинался тоже неудачно. Что толку в погроме 7-0 Лихтенштейна, если при этом проигрывали не только Боснии на выезде (сразу 3-0), но и Словакии с Португалией дома в июне. Люксембург в сентябре тоже справился в прошлом туре вполне комфортно, 3-1.

Босния

Команда никак не может повторить своего разового успеха в виде дебюта на чемпионате мира (причем в 2014-м году все закончилось одной победой при паре поражений и невыходом из группы). Потом были довольно посредственные результаты в отборах. И нынешний тоже не обеспечивает особенных оснований для оптимизма. Да, началось все с 3-0 против потенциального конкурента, Исландии. Но потом были "сухие" поражения, в Словакии в марте (0-2) и с Португалией (0-3) и даже Люксембургу (0-2, еще и дома). Более того, Лихтенштейн, одного из главных аутсайдеров не просто этой группы, но и всего европейского футбола, в прошлом туре обыграли 2-1, и то за счет автогола. Но, возможно, тут прагматично экономили силы к следующему поединке, где нужно добиваться успеха.

Статистика личных встреч

В марте этого года команды сыграли между собой впервые. И тогда Джеко и компания выиграли разгромно, 3-0.

Прогноз

Букмекеры считают, что стороны более-менее одинаково сильны, или, точнее, слабы. Но все же боснийцы выглядят собраннее, да и у них есть настоящие лидеры. Рекомендуем ставить на то, что тут Джеко и компания сможет выиграть при "нулевой" форе (коэффициент - 1,90).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.9
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