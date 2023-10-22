Прогноз на матч Интер — Зальцбург 24 октября 2023 года
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между Интером и австрийским Зальцбургом. Встреча пройдет на Джузеппе Меацца в Милане 24 октября. Начало игры запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.
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Интер
Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме, в стартовых девяти матчах клуб добыл семь побед. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 11 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.
Интер успел стартовать в Лиге Чемпионов выездным поединком против Реал Сосъедада. Пропустив в самом начале, итальянцы сумели спасти ничью и отыграться под занавес матча. Гол на счету все того же Лаутаро. А во втором туре «нерадзурри» дома обыграли Бенфику. Команда не реализовала массу голевых моментов и победила благодаря единственному голу Маркуса Тюрама.
Зальцбург
Эта команда уже пятый год подряд выступает на групповой стадии Лиги чемпионов и наделала уже немало громких сенсаций в Европе.
Несмотря на это, команде пока удалось пробиться только в плей-офф один раз. В новом сезоне у них есть все для того, чтобы повторить свой успех.
В первом туре Зальцбург неожиданно победил Бенфику, да еще и на ее поле со счетом 2:0, но затем с таким же счетом уступил Сосьедаду.
В чемпионате дела идут тоже неплохо. Команда уступает четыре очка лидирующему Штурму.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Интер забивает во всех без исключения матчах этого сезона.
- Зальцбург не проигрывал в последних 16-ти поединках на чужом поле.
- Между собой команды встречались в финале Кубка УЕФА в 1994 году. В обоих матчах тогла победил Интер.
Прогноз
Хозяева должны добиваться убедительной победы, но и Зальцбургу отступать некуда. Если брать во внимание атакующий футбол, который показывает австрийский коллектив, ставить предлагаю на Тотал Больше 2.5.
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