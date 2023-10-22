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Прогноз на матч Интер — Зальцбург 24 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Интер М - Зальцбург прогноз
Интер М Интер М
Лига Чемпионов 24 окт 2023, 12:45 Интер М - Зальцбург
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- : -
Международные, Milano, Джузеппе Меацца
Зальцбург Зальцбург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между Интером и австрийским Зальцбургом. Встреча пройдет на Джузеппе Меацца в Милане 24 октября. Начало игры запланировано на 18:45 по среднеевропейскому времени.

Интер

Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме, в стартовых девяти матчах клуб добыл семь побед. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 11 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Интер успел стартовать в Лиге Чемпионов выездным поединком против Реал Сосъедада. Пропустив в самом начале, итальянцы сумели спасти ничью и отыграться под занавес матча. Гол на счету все того же Лаутаро. А во втором туре «нерадзурри» дома обыграли Бенфику. Команда не реализовала массу голевых моментов и победила благодаря единственному голу Маркуса Тюрама.

Зальцбург

Эта команда уже пятый год подряд выступает на групповой стадии Лиги чемпионов и наделала уже немало громких сенсаций в Европе.

Несмотря на это, команде пока удалось пробиться только в плей-офф один раз. В новом сезоне у них есть все для того, чтобы повторить свой успех.

В первом туре Зальцбург неожиданно победил Бенфику, да еще и на ее поле со счетом 2:0, но затем с таким же счетом уступил Сосьедаду.

В чемпионате дела идут тоже неплохо. Команда уступает четыре очка лидирующему Штурму.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Интер забивает во всех без исключения матчах этого сезона.
  • Зальцбург не проигрывал в последних 16-ти поединках на чужом поле.
  • Между собой команды встречались в финале Кубка УЕФА в 1994 году. В обоих матчах тогла победил Интер.

Прогноз

Хозяева должны добиваться убедительной победы, но и Зальцбургу отступать некуда. Если брать во внимание атакующий футбол, который показывает австрийский коллектив, ставить предлагаю на Тотал Больше 2.5.

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