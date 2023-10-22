Прогноз на матч Ланс — ПСВ 24 октября 2023 года

Прогноз на матч ПСВ Эйндховен не проиграет Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов состоится матч между французскийм Лансом и нидерландским ПСВ. Встреча пройдет на Стад Феликс Болар 24 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Ланс

В прошлом году Ланс удивил многих и впервые за долгое время вышел в Лигу Чемпионов. Они закончили сезон на втором месте и заслужили путевку в групповой этап турнира.

К слову, в новом сезоне чемпионата Франции Ланс огорчает своих поклонников. Но после провального старта команда успела поправить положение.

Болельщики замечают, что уход из Ланса Лои Опенды и Секо Фофана оказал огромное влияние на игру команды. Однако на евроарене клуб играет неплохо. Сначала была ничья с Севильей, а затем сенсационная победа над Арсеналом.

ПСВ

ПСВ — один из самых титулованных и популярных клубов в Нидерландах. Команда имеет множество завоеваных трофеев, среди которых есть даже Кубок Европейских Чемпионов.

В минувшем сезоне команда стала вице-чемпионом и взяла старт с квалификации Лиги Чемпионов. ПСВ успешно справился с австрийским Штурмом и шотландским Рейнджерс. А вот в группе результаты оставляют желать лучшего — 0:4 в гостях от Арсенала и ничья 2:2 с Севильей.

На внутренней арене клуб победил Фейенорд в матче за Суперкубок и отлично стартовал в Эредивизи, победив во всех девяти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ланс в последних шести матчах не проигрывал.

ПСВ проиграл лишь один из последних 33-х поединков.

Между собой команды никогда не встречались.

Прогноз

Команды считаются примерно равными по уровню мастерства футболистов. Несмотря на неплохие результаты Ланса на своем поле, думаю, что ПСВ не проиграет.

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