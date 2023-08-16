Прогноз на матч Интер - Монца 19 августа 2023 года
19 августа на "Джузеппе Меацца"пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Интер" сыграет против "Монцей". Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.
"Интер"
Команда не лучшим образом начинала прошлый сезон. Симоне Индзаги несколько раз оказывался на грани отставки. Но сначала в Лиге чемпионов получилось выиграть спор за 2-е место в группе Лиги чемпионов, а потом и в других турнирах дела наладились. В итоге "нерадзурри" закончили на 3-м месте в Серии А и снова выиграли Суперкубок страны. Наконец, итальянцы дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли только минимально звездному "Манчестер Сити". Сейчас будет непросто: по разным причинам покинули Милан Джеко, Лукаку, Онана, Брозович, Шкриниар, Ачерди, д'Амброзио - все это были футболисты основной обоймы. Да, подписаны Зоммер, Маркус Тюрам, Биссек, Аудеро, арендованы Аугусто и Фраттези, но понятно, что будут попытки укрепить состав "черно-синих" вплоть до самого дэдлайна.
"Монца"
Клуб стал последним детищем, в футбольном плане, Сильвио Берлускони. Одиозный миллиардер памятен больше по достижениям "Милана", но, продав гранд, в последние годы жизни он инвестировал в скромнейшую команду из пригорода родного мегаполиса. Усилия не прошли даром: год назад получилось дебютировать в Серии А. И, в том числе за счет неожиданной ставки на Палладино как тренера, вышло там закончить 1-й год на 11-й позиции. Но этого уже не увидел сам инициатор этого успеха. Было любопытно узнать, как будет после этого развиваться проект. Пока что признаков спада не видно: выкупили контракты тех, кого приглашали год назад, в том числе Пессины, Пабло Мари, Петаньи и Капрари, сейчас приютили д'Амброзио с Кирьякопулосом, и арендовали Гори, Карбони и Читтадини.
Статистика личных встреч
Неожиданно, но в прошлом сезоне "Монца" была сильнее своего соседа-гранда. Сначала, в январе, сыграли 2-2, а в апреле дебютант и вовсе выиграл на "Джузеппе Меацца" 1-0.
Прогноз
Букмекерские конторы не верят в новую осечку "нерадзурри". Ставим на победу хозяев при форе "-1,0 гол" (коэффициент - 1,66).
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