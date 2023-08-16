"Монца"

Клуб стал последним детищем, в футбольном плане, Сильвио Берлускони. Одиозный миллиардер памятен больше по достижениям "Милана", но, продав гранд, в последние годы жизни он инвестировал в скромнейшую команду из пригорода родного мегаполиса. Усилия не прошли даром: год назад получилось дебютировать в Серии А. И, в том числе за счет неожиданной ставки на Палладино как тренера, вышло там закончить 1-й год на 11-й позиции. Но этого уже не увидел сам инициатор этого успеха. Было любопытно узнать, как будет после этого развиваться проект. Пока что признаков спада не видно: выкупили контракты тех, кого приглашали год назад, в том числе Пессины, Пабло Мари, Петаньи и Капрари, сейчас приютили д'Амброзио с Кирьякопулосом, и арендовали Гори, Карбони и Читтадини.

Статистика личных встреч

Неожиданно, но в прошлом сезоне "Монца" была сильнее своего соседа-гранда. Сначала, в январе, сыграли 2-2, а в апреле дебютант и вовсе выиграл на "Джузеппе Меацца" 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку "нерадзурри". Ставим на победу хозяев при форе "-1,0 гол" (коэффициент - 1,66).