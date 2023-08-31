Прогноз на матч Победа Интер М Коэф.: 1.65 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

3 сентября на "Джузеппе Меацца" пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором "Интер" встретится с "Фиорентиной". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Интер"

Клуб не смог повторить тот результат, что был достигнут при Антонио Конте - "скудетто". Впрочем, "Граф" не зря сбежал - он видел, что финансовые возможности заметно сузились. Так что нынешний наставник вполне может быть доволен обоими годами в Милане. Так, подопечные Симоне Индзаги замыкали прошлый сезон, играя в финале Лиги чемпионов - пусть и уступили там с боями фавориту, "Манчестер Сити". Новый розыгрыш начали обновленный вариант "черно-синих". И пока что оформлял уверенные, "гроссмейстерские" победы, по 2-0. Смущает только то, что противниками для гранда были явно более слабые коллективы, сначала "Монца" дома, а потом "Кальяри" на выезде. Вот сейчас у "черно-синих" будет уже более серьезный тест, пусть и принимать "фиалок" предстоит на собственной арене.

"Фиорентина" Команда получила нового наставника параллельно приезду Симоне Индзаги в Милан. Во Флоренцию приехал Винченцо Итальяно. И сразу же, несмотря на уход по ходу розыгрыша Влаховича, поднял новых подопечных в Лиге конференций. Следующий цикл, 2022/2023, оказался противоречивым. Клуб вышел в 2 финала, кубка Италии и Лиги конференций, но в обоих уступил. С другой стороны, напоследок повезло: "фиолетовые" при такой нагрузке закончили только 8-ми в Кальчо, но при этом из-за дисквалификации "Ювентуса" получилось снова стартовать в еврокубках. Но только в Лиге конференций, и только с квалификации, где случилась непростая "заруба" с "Рапидом", при поражении 1-0 в Вене. Да и в Кальчо, начав с уверенных, 4-1, на поле "Дженоа", потом "Фиорентина", ведя на родном "Артемио Франки" 2-0 к 25-й минуте, закончили только вничью с "Лечче". Статистика личных встреч В прошлом сезоне клубы обменялись выездными победами в рамках чемпионата. А в финале кубка выиграл 2-1 "Интер". Прогноз Букмекеры скептически настроены по поводу гостей. У "Интера" все козыри, и он их должен использовать, выиграв поединок (коэффициент - 1,65).

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