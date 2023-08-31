EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Интер - Фиорентина 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч Интер - Фиорентина 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч Интер - Фиорентина 3 сентября 2023 года
Интер М Интер М
Серия А Италия 03 сен 2023, 12:30 Интер М - Фиорентина
-
- : -
Италия, Milano, Джузеппе Меацца
Фиорентина Фиорентина
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.65
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

3 сентября на "Джузеппе Меацца" пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором "Интер" встретится с "Фиорентиной". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Интер"

Клуб не смог повторить тот результат, что был достигнут при Антонио Конте - "скудетто". Впрочем, "Граф" не зря сбежал - он видел, что финансовые возможности заметно сузились. Так что нынешний наставник вполне может быть доволен обоими годами в Милане. Так, подопечные Симоне Индзаги замыкали прошлый сезон, играя в финале Лиги чемпионов - пусть и уступили там с боями фавориту, "Манчестер Сити". Новый розыгрыш начали обновленный вариант "черно-синих". И пока что оформлял уверенные, "гроссмейстерские" победы, по 2-0. Смущает только то, что противниками для гранда были явно более слабые коллективы, сначала "Монца" дома, а потом "Кальяри" на выезде. Вот сейчас у "черно-синих" будет уже более серьезный тест, пусть и принимать "фиалок" предстоит на собственной арене.

"Фиорентина"

Команда получила нового наставника параллельно приезду Симоне Индзаги в Милан. Во Флоренцию приехал Винченцо Итальяно. И сразу же, несмотря на уход по ходу розыгрыша Влаховича, поднял новых подопечных в Лиге конференций. Следующий цикл, 2022/2023, оказался противоречивым. Клуб вышел в 2 финала, кубка Италии и Лиги конференций, но в обоих уступил. С другой стороны, напоследок повезло: "фиолетовые" при такой нагрузке закончили только 8-ми в Кальчо, но при этом из-за дисквалификации "Ювентуса" получилось снова стартовать в еврокубках. Но только в Лиге конференций, и только с квалификации, где случилась непростая "заруба" с "Рапидом", при поражении 1-0 в Вене. Да и в Кальчо, начав с уверенных, 4-1, на поле "Дженоа", потом "Фиорентина", ведя на родном "Артемио Франки" 2-0 к 25-й минуте, закончили только вничью с "Лечче".

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись выездными победами в рамках чемпионата. А в финале кубка выиграл 2-1 "Интер".

Прогноз

Букмекеры скептически настроены по поводу гостей. У "Интера" все козыри, и он их должен использовать, выиграв поединок (коэффициент - 1,65).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.65
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Серия А Италия 01 сен 2023, 12:30 Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.89 Верона Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Ла Лига Испания 01 сен 2023, 13:30 Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Кадис Коэф.: 2.16 Вильярреал Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Боруссия Д - Хайденхайм 1 сентября 2023 года Бундеслига Германия 01 сен 2023, 14:30 Прогноз на матч Боруссия Д - Хайденхайм 1 сентября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.8 Хайденхайм Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Серия А Италия 01 сен 2023, 14:45 Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Рома Коэф.: 1.96 Милан Рекомендуем БетВиннер
Прогноз на матч Лутон Таун - Вест Хэм 1 сентября 2023 года Премьер-лига Англия 01 сен 2023, 15:00 Прогноз на матч Лутон Таун - Вест Хэм 1 сентября 2023 года Лутон Таун Коэф.: 1.92 Вест Хэм Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:30 Сборная Англии назвала состав на матчи с Украиной и Шотландией Новости футбола Сегодня, 15:00 Месси, Ди Мария и Лаутаро вызваны в сборную Аргентины на ближайшие матчи Новости футбола Сегодня, 14:30 Назван состав сборной Франции на матчи с Ирландией и Германией Новости футбола Сегодня, 14:00 Манчестер Юнайтед близок к трансферу защитника сборной Испании Новости футбола Сегодня, 13:33 100-миллионый новичок Реала Беллингем получил первую награду в клубе Новости футбола Сегодня, 13:25 УЕФА объявил лучших футболиста и футболистку сезона Новости футбола Сегодня, 12:51 Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: все результаты Новости футбола Сегодня, 12:43 Криштиану Роналду получил солидную награду в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 12:08 Дортмундская Боруссия согласовала трансфер нападающего сборной Германии Новости футбола Сегодня, 12:05 Арсенал - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Верона 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Кадис - Вильярреал 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Боруссия Д - Хайденхайм 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Рома - Милан 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Лутон Таун - Вест Хэм 1 сентября 2023 года Футбол 01 сен 2023 Прогноз на матч Альмерия - Сельта 1 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Бёрнли - Тоттенхэм 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Фулхэм 2 сентября 2023 года Футбол 02 сен 2023 Прогноз на матч Челси - Ноттингем Форест 2 сентября 2023 года