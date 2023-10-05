Прогноз на матч Интер — Болонья 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках восьмого тура итальянской Серии А Интер будет принимать Болонью. Матч пройдет в субботу 7 октября на Джузеппе Меацца в Милане. Начало встречи запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Интер

Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме, в стартовых семи клуб добыл шесть побед и заслуженно находится на вершине турнирной таблицы. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 9 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Интер успел стартовать в Лиге Чемпионов выездным поединком против Реал Сосъедада. Пропустив в самом начале, итальянцы сумели спасти ничью и отыграться под занавес матча. Гол на счету все того же Лаутаро. А посреди этой недели «нерадзурри» дома обыграли Бенфику. Команда не реализовала массу голевых моментов и победила благодаря голу Маркуса Тюрама.

Болонья

В последние годы Болонья стабильно выступает в Серии А, занимая места в середине таблицы. Команда в борьбе за выживание не учавствует, но и не имеет особых претензий на попадание в еврокубки.

Нынешний сезон команда начала домашним поражением от Милана. Потом результаты немного выровнялись: Болонья победила Кальяри, а матчи с Вероной, Наполи, Монцей и Ювентусом свела вничью. В минувшем туре команда благодаря хет-трику Риккардо Орсолини не оставила шансов Эмполи — 3:0. Эта победа позволила подняться на 8-е место в таблице Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болонья не пропускает в четырех матчах кряду, а в гостях в новом сезоне еще не побеждала.

Интер забивает во всех матчах в новом сезоне.

Болонья и Интер среди команд Серии А пропускают меньше всех — 4 и 3 гола соответственно.

Прогноз

Команды здорово играют в обороне и очень мало пропускают. Предположу, что и в этом матче голов будет немного и поставлю на Тотал Меньше 3.5.

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