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Прогноз на матч Фрозиноне - Аталанта 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Фрозиноне - Аталанта 26 августа 2023 года
Фросиноне Фросиноне
Серия А Италия 26 авг 2023, 12:30 Фросиноне - Аталанта
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Италия, Frosinone, Бенито Стирпе
Аталанта Аталанта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.7
Париматч 4.70
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26 августа в матче 2-го тура чемпионата Италии сыграют Фрозиноне и Аталанта.

Фрозиноне

В новый сезон команда вошла с новым тренером: на место Фабио Гроссо, который вывел команду в элиту, руководство клуба пригласило Эусебио Ди Франческо.

В первом туре "Фрозиноне" принимал на своем поле чемпиона страны "Наполи" и вряд ли кто-то рассчитывал на то, что хозяевам удастся зацепиться хоть за одно очко. Неаполитанцы не испытали проблем, и победили со счетом 3:1, хотя первыми пропустили.

Сейчас Фрозиноне располагается на 15-й строчке турнирной таблицы и не имеет в своем активе ни одного очка.

Аталанта

В первой игре нового сезона команда из Бергамо играла на выезде против "Сассуоло". Матч, получился не очень результативным и счет 0:0 сохранялся до 83-й минуты, когда новичок "Аталанты" Шарль Де Кетеларе забил первый мяч. Уже в компенсированное арбитром время Надир Зортеа забил второй гол, установив окончательный счет 2:0.

После уверенной победы Аталанта располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе три балла. Лидеру она уступает по дополнительным показателям.

Прогноз на матч Фрозиноне - Аталанта

Состав "Фрозиноне" явно слабее, чем у “Аталанты”. Новичок Серии А в этом сезоне будет бороться за выживание, в то время как команда из Бергамо планирует побороться за медали первенства.

Если брать в учет все эти факторы, то у "Аталанта" есть хорошие шансы на вторую победу в начале сезона. К тому же, коэффициенты на успех "Аталанты" достаточно высокие, чем нельзя не воспользоваться.

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Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.7
Париматч 4.70
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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