EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 28 августа 2023 года
Фиорентина Фиорентина
Серия А Италия 27 авг 2023, 12:30 Фиорентина - Лечче
-
- : -
Италия, Florence, Артемио Франки
Лечче Лечче
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.675
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

27 августа на "Стадио Артемио Франки" во Флоренции состоится матч второго тура итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Лечче". Игра начнется 17:30 по европейскому времени.

"Фиорентина": последние новости

В нынешнем итальянском футболе "фиалок" принято считать первой после топ-клубов. В прошлом сезоне команда так и финишировала, пропустив вперед всех грандов, но получила место в Лиге конференций благодаря дисквалификации "Ювентуса". К слову, в предыдущем розыгрыше этого европейского турнира "Фиорентина" добралась до финала, где проиграла "Вест Хэму", пропустив решающий гол на 90 минуте. За лето команда Винченцо Итальяно расширила обойму и надеется выступить как минимум не хуже. Но пока всё складывается 50/50: на старте чемпионата "фиалки" разгромили новичка лиги, "Дженоа", 4:1, однако уступили в квалификации Лиги конференций венскому "Рапиду" 0:1 и на следующей неделе должны будут отыгрывать это отставание.

"Лечче": последние новости

Для команды это будет второй подряд сезон в Серии А - такого с "Лечче" не случалось более десяти лет. Обычно, если клуб выходит в высший итальянский дивизион, то сразу же из него вылетает. Но в прошлом чемпионате "джалоросси" финишировали на пятом с конца месте и даже избежали плей-офф за место в Серии А. На новый сезон ожидания у болельщиков команды такие же: борьба за выживание, которая не факт, что окажется успешной. Сильная сторона коллектива ещё с прошлого сезона - игра против фаворитов. В прошлом туре "Лечче" снова это доказал и одержал волевую победу над "Лацио". Сейчас гости снова будут андердогами. Поможет ли им это зацепиться за очки?

Турнирная таблица Серии А

Прогноз на матч

"Фиорентина" на данный момент в непростом положении: проходить насыщенную оборону команде удаётся с трудом, а сейчас ещё нужно отвлекаться на Лигу конференций, где дела в первом матче с "Рапидом" не сложились удачно. У "Лечче" будет шанс не проиграть. Для перестраховки можно взять фору +1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(+1)
Коэф.: 1.675
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч ПСЖ - Ланс 26 августа 2023 года Лига 1 Франция Сегодня, 15:00 Прогноз на матч ПСЖ - Ланс 26 августа 2023 года ПСЖ Коэф.: 1.6 Ланс Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Севилья - Жирона 26 августа 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Севилья - Жирона 26 августа 2023 года Севилья Коэф.: 1.73 Жирона Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года МЛС США Сегодня, 19:30 Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года Нью-Йорк Ред Буллз Коэф.: 2.73 Интер Майами Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Чемпионшип Англия 27 авг 2023, 07:00 Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Уотфорд Коэф.: 1.85 Блэкберн Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Премьер-лига Англия 27 авг 2023, 09:00 Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Бернли Коэф.: 1.65 Астон Вилла Сделать ставку Париматч
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:16 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:08 Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 11:34 Дортмундская Боруссия не смогла победить в гостевом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:00 Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры Новости футбола Сегодня, 10:59 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Сегодня, 10:00 Ромелу Лукаку близок к переходу в клуб Жозе Моуринью Новости футбола Сегодня, 09:42 Саудовский Аль-Ахли объявил о переходе испанского суперталанта Новости футбола Сегодня, 09:37 Тоттенхэм Хотспур одержал уверенную победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти в восторге от игры новичка Реала
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ - Ланс 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Жирона 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Ливерпуль 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ювентус - Болонья 27 августа 2023 года