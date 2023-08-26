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27 августа на "Стадио Артемио Франки" во Флоренции состоится матч второго тура итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Лечче". Игра начнется 17:30 по европейскому времени.

"Фиорентина": последние новости

В нынешнем итальянском футболе "фиалок" принято считать первой после топ-клубов. В прошлом сезоне команда так и финишировала, пропустив вперед всех грандов, но получила место в Лиге конференций благодаря дисквалификации "Ювентуса". К слову, в предыдущем розыгрыше этого европейского турнира "Фиорентина" добралась до финала, где проиграла "Вест Хэму", пропустив решающий гол на 90 минуте. За лето команда Винченцо Итальяно расширила обойму и надеется выступить как минимум не хуже. Но пока всё складывается 50/50: на старте чемпионата "фиалки" разгромили новичка лиги, "Дженоа", 4:1, однако уступили в квалификации Лиги конференций венскому "Рапиду" 0:1 и на следующей неделе должны будут отыгрывать это отставание.

"Лечче": последние новости

Для команды это будет второй подряд сезон в Серии А - такого с "Лечче" не случалось более десяти лет. Обычно, если клуб выходит в высший итальянский дивизион, то сразу же из него вылетает. Но в прошлом чемпионате "джалоросси" финишировали на пятом с конца месте и даже избежали плей-офф за место в Серии А. На новый сезон ожидания у болельщиков команды такие же: борьба за выживание, которая не факт, что окажется успешной. Сильная сторона коллектива ещё с прошлого сезона - игра против фаворитов. В прошлом туре "Лечче" снова это доказал и одержал волевую победу над "Лацио". Сейчас гости снова будут андердогами. Поможет ли им это зацепиться за очки?

Турнирная таблица Серии А

Прогноз на матч

"Фиорентина" на данный момент в непростом положении: проходить насыщенную оборону команде удаётся с трудом, а сейчас ещё нужно отвлекаться на Лигу конференций, где дела в первом матче с "Рапидом" не сложились удачно. У "Лечче" будет шанс не проиграть. Для перестраховки можно взять фору +1.

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